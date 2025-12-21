Leyendas en el Olimpo: Los Grammys 2026 rinden tributo a los arquitectos de la música

La Academia de la Grabación ha anunciado a los galardonados de los Premios al Mérito Especial 2026, un grupo extraordinario cuya influencia ha sido fundamental en la música moderna de las últimas décadas. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 31 de enero de 2026 en el Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles, apenas un día antes de la 68ª edición de los Premios Grammy. Este evento y este reconocimiento no solo celebra éxitos de ventas, sino el impacto cultural duradero de artistas que han moldeado géneros enteros.

Un legado de excelencia y diversidad

El Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award) de este año honra a figuras icónicas como Cher, Carlos Santana, Chaka Khan y Paul Simon, junto a reconocimientos póstumos para Whitney Houston y el pionero del Afrobeats, Fela Kuti. Cher recibe esta distinción 60 años después de su primera nominación con Sonny & Cher, consolidando una carrera que incluye éxitos como Believe y una trayectoria impecable en el cine con películas como Moonstruck. Por su parte, Whitney Houston, conocida como «The Voice», es recordada por hitos como sus siete números uno consecutivos en el Billboard Hot 100 y su interpretación de I Will Always Love You en la banda sonora de The Bodyguard.

El listado también destaca la versatilidad de Paul Simon, quien se une a un club de élite (junto a Paul McCartney o John Lennon) al ser premiado como solista tras haberlo recibido previamente con Simon & Garfunkel. Asimismo, Carlos Santana es celebrado por fusionar el rock con ritmos afro-latinos, recordando el hito de su álbum Supernatural, con el que Santana ganó ocho Grammys en una sola noche. El impacto global se completa con Chaka Khan, cuya voz ha redefinido el R&B y el pop con temas como I Feel for You, y Fela Kuti, cuya música fue una herramienta de lucha política en Nigeria.

Un reconocimiento a los visionarios del gremio

Más allá de los escenarios, los Trustees Award y el Grammy Técnico subrayan la labor de quienes han revolucionado la industria desde la composición, la tecnología y el liderazgo ejecutivo. Bernie Taupin, el legendario colaborador de Elton John, destaca este año por ser el único homenajeado que también compite en las categorías generales de 2026 por la canción Never Too Late del documental Elton John: Never Too Late. Se le suma Sylvia Rhone, la primera mujer en dirigir un sello discográfico importante, reconocida por impulsar las carreras de artistas como Missy Elliott, Metallica y Nicki Minaj.

El ámbito técnico premia a John Chowning, cuya invención de la síntesis por modulación de frecuencia (FM) en 1967 transformó para siempre el sonido de la música electrónica. Finalmente, se otorgará un premio póstumo a Eddie Palmieri, leyenda del Latin Jazz fallecido recientemente, quien fue un pilar fundamental de la salsa moderna con obras como Azúcar Pa’ Ti. Estos galardones coinciden con un año en el que nuevas estrellas como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Sabrina Carpenter lideran las nominaciones principales, creando un puente perfecto entre el pasado y el futuro de la industria.

