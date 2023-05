Liam Gallagher celebrará el 30 aniversario de “Definitely Maybe” con una gira en solitario

Si eres fan de Oasis y llevas años esperando una reunión de los hermanos Gallagher, tenemos una buena y una mala noticia para ti. La buena es que podrás escuchar en directo las canciones del primer álbum de la banda, Definitely Maybe, uno de los discos más influyentes del britpop y de la historia del rock. La mala es que solo lo hará uno de los Gallagher, el menor, Liam.

Así lo ha anunciado el propio cantante en su cuenta de Twitter, donde ha escrito: “Como son 30 años desde que se lanzó DM el año que viene voy a tocar el álbum desde el principio hasta el final en su orden original en unos pocos lugares BÍBLICOS LG x”. Aún no se sabe cuáles serán esos lugares ni cuándo tendrán lugar los conciertos, pero seguro que serán muy demandados por los fans nostálgicos de Oasis.

Definitely Maybe salió a la luz en agosto de 1994 y supuso el debut triunfal de Oasis, que se convirtió en una de las bandas más populares y polémicas del Reino Unido y del mundo. El álbum incluye himnos generacionales como Supersonic, Live Forever, Slide Away o Cigarettes & Alcohol, y vendió más de siete millones de copias.

¿Qué pasa con Noel?

Mientras Liam prepara su homenaje a Definitely Maybe, su hermano mayor y ex compañero de banda, Noel, parece tener otros planes. El guitarrista, vocalista y compositor principal de Oasis ha descartado una reunión del grupo y ha dicho que solo hablará con Liam si le llama a él o a su manager, en lugar de “farfullar” por internet.

Noel también ha revelado que ha encontrado unas cintas perdidas de las sesiones de grabación de Definitely Maybe, que estaban mal etiquetadas en los archivos de Sony. Según él, se trata de “versiones maravillosas” de esas canciones, algunas acústicas, que se incluirán en una reedición especial del álbum para el 30 aniversario.

¿Habrá alguna sorpresa?

A pesar de las declaraciones de los hermanos Gallagher, muchos fans siguen soñando con una reconciliación y una vuelta a los escenarios de Oasis. Algunos incluso han creado un álbum imaginario con la ayuda de la inteligencia artificial, llamado AISIS, que simula cómo sonaría la banda si se reformara en 2023.

El proyecto ha tenido una gran repercusión en internet y ha recibido el visto bueno del propio Liam, que ha dicho que le gusta más que “todo lo demás que hay por ahí”. Sin embargo, no parece probable que esto sea suficiente para convencer a Noel de enterrar el hacha de guerra y volver a tocar con su hermano.

Así que, por ahora, tendremos que conformarnos con ver a Liam interpretar Definitely Maybe en solitario, mientras esperamos que algún día se produzca el milagro y podamos volver a vivir para siempre con Oasis.