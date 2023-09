Liam Gallagher emociona a sus fans: ¡ya tiene un nuevo disco preparado!

Liam Gallagher ha dejado un intrigante adelanto a sus seguidores: su próximo álbum está oficialmente terminado. Después de su lanzamiento de 2022, C’mon You Know, que pudimos disfrutar en la última edición de Mad Cool, el ex líder de Oasis recurrió a Twitter para compartir la emocionante noticia con un fan que preguntó sobre una próxima gira. ¿La respuesta de Gallagher? Un comentario ingenioso y sorprendente: «Acabo de hacer un álbum, dame un minuto». Desde ese mismo momento, los fans de todo el mundo esperan ansiosos el anuncio oficial, que por ahora no sabemos cuándo llegará.

Además de esta revelación, Gallagher recientemente complació a sus seguidores con un álbum en directo de su gigantesco concierto en Knebworth en 2022, donde cautivó a más de 170.000 personas. Mientras el artista de Manchester continúa forjando su legado en solitario, también consigue mantener viva la esencia de Oasis con planes para una edición por el 30º aniversario de Definitely Maybe en 2024. Aunque una reunión de Oasis sigue siendo una perspectiva bastante lejana, la promesa de Liam de interpretar el clásico álbum al completo en lugares selectos por todo el Reino Unido asegura que la música de los hermanos Gallagher continúe cautivando a audiencias tanto antiguas como nuevas. Y si lo hace, ¿tendremos parada en España?