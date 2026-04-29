Liam Gallagher vuelve a la carga y dispara contra Manic Street Preachers y Suede en pleno anuncio de gira conjunta

En el universo paralelo que es X, Liam Gallagher ha vuelto a encender la mecha. Mientras Manic Street Preachers y Suede celebran el anuncio de su gran gira conjunta por Reino Unido en 2026, el ex Oasis ha decidido que era un buen momento para dejar clara su opinión. Y, como era de esperar, no ha sido precisamente diplomático.

Preguntado por un fan si había visto el anuncio de la gira, Gallagher respondió con un contundente “Fuck them”. Cuando otro usuario quiso saber por qué renegaba ahora de los Manics, con quienes había compartido escenario en los 90 y mantenido una relación cordial, Liam no dudó en redoblar la apuesta: “Ambos son una mierda y carecen de actitud, swagger y estilo. Se visten como agentes inmobiliarios”.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente simbólico para ambas bandas, que no solo comparten historia con Oasis —los Manics fueron su telonero en los míticos conciertos de Knebworth en 1996—, sino que además han reivindicado en los últimos años la importancia de aquella escena británica que marcó a toda una generación. De hecho, Nicky Wire recordaba recientemente que Oasis eran capaces de hacer “temblar estadios” como nadie en aquella época.

Con Suede, la tensión tampoco es nueva. Gallagher ya había despreciado la idea de que la banda de Brett Anderson pudiera telonear a Oasis en su reunión de 2024, calificándolos de “demasiado gallitos” y señalando directamente al cantante. Anderson, por su parte, lleva años intentando desligar a Suede del concepto Britpop, al que llegó a describir como “un dibujo animado machirulo, desagradable y nacionalista”. Liam, fiel a su estilo, respondió entonces que, si no fuera por el Britpop, “nunca habríamos oído hablar de Suede”.

Mientras tanto, la gira conjunta de Manics y Suede sigue adelante, con fechas que arrancan el 28 de octubre en Glasgow y continúan por Leeds, Manchester, Cardiff y Londres. Una celebración de dos trayectorias esenciales del rock británico que, por supuesto, no necesita la bendición de Gallagher para convertirse en uno de los tours más comentados del año.

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