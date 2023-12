Liam Gallagher y John Squire anuncian colaboración musical

Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, y John Squire, exguitarrista de The Stone Roses, han insinuado su próximo álbum colaborativo con un video y un sitio web oficial. La noticia llega después de que Gallagher invitara a Squire a sus conciertos en Knebworth el pasado junio para interpretar el clásico de Oasis de 1995, Champagne Supernova. Gallagher ha provocado expectación al afirmar que el álbum conjunto será “el mejor disco desde Revolver”, superando incluso al séptimo LP de The Beatles.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, el sitio web gallaghersquire.com ya está activo, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de suscribirse a una lista de correo para recibir más información. Además, se ha confirmado que Cast y The View serán los actos de apoyo en la gira Definitely Maybe de Gallagher por el Reino Unido e Irlanda el próximo junio.

Este proyecto puede marcar un nuevo hito en las carreras de ambos artistas y promete ser una fusión épica de talentos. Con las expectativa de los fans del britpop en aumento, los ojos del mundo de la música estarán puestos en esta colaboración que, según Gallagher, “pisará fuerte” en la escena musical.