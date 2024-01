Liam Gallagher y John Squire anuncian su segundo single «Mars To Liverpool»

Los íconos del rock de Manchester Liam Gallagher y John Squire han anunciado su segundo single colaborativo, titulado Mars To Liverpool. La canción se estrenará este viernes 26 de enero y ya se puede escuchar un adelanto en el Twitter de Squire.

Los dos músicos sorprendieron a sus fans a principios de este mes con el lanzamiento de su primer tema juntos, Just Another Rainbow, que forma parte de un proyecto paralelo que han iniciado. Gallagher ha descrito el álbum resultante como “el mejor disco desde Revolver de The Beatles” y ha confirmado que contendrá 10 canciones.

Según Gallagher, el disco “no tiene un título como tal” todavía, sino que se presenta simplemente como “Liam y John, como Liam Gallagher y John Squire, realmente”. El ex guitarrista de Oasis, Bonehead, que toca en la banda en solitario de Gallagher, reveló durante las navidades que había escuchado el LP conjunto y que era “muy bueno”.

Los dos artistas también han insinuado recientemente que podría haber un segundo álbum de material en camino. “La guitarra contraataca”, dijo Squire al Guardian, y Gallagher añadió: “Si John viene con otra carga de canciones que son geniales, las tendrán también”.