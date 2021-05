Liars estrenan “Sekwar”, primer adelanto de su recién anunciado disco

Liars, actualmente el proyecto en solitario de Angus Andrew, ha anunciado el décimo álbum de su carrera. Se llamará The Apple Drop y saldrá a la venta el próximo 6 de agosto a través de Mute Records.

Para presentarlo, ya podemos disfrutar de Sekwar, primer adelanto, que viene acompañado de un distópico videoclip dirigido por Clemens Habicht y que podemos ver a continuación.

Sobre la canción, Andrew ha afirmado que “a lo largo de la historia de Liars, he intentado constantemente desarrollar nuevos métodos para crear música. En cada proyecto, abandono básicamente los métodos que he usado anteriormente anteriores y, en su lugar, intento aprender diferentes formas de escribir y producir canciones. Donde una vez percibí este viaje como una línea recta, me doy cuenta cada vez más de que mi trayectoria se parece más a una espiral. A medida que se generan nuevas ideas, las más antiguas adquieren un nuevo significado y evolucionan aún más“.

Poco a poco, lo iremos descubriendo en este próximo trabajo para el que ha trabajado con el baterista de jazz de vanguardia Laurence Pike, el multiinstrumentista Cameron Deyell y la letrista Mary Pearson Andrew, y cuya lista de canciones os dejamos a continuación:

Tracklist de The Apple Drop:

01 The Start

02 Slow and Turn Inward

03 Sekwar

04 Big Appetite

05 From What the Never Was

06 Star Search

07 My Pulse to Ponder

08 Leisure War

09 King of the Crooks

10 Acid Crop

11 New Planets New Undoings