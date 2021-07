Liars estrenan nuevo sencillo y rinden homenaje a la ciencia ficción

La banda de post-punk Liars ha publicado el tercer y último sencillo de su próximo trabajo, el undécimo de estudio. From What The Never Was se une a a Sekwar y Big Appetite para terminar de abrir boca de cara a la salida del disco. The Apple Drop se publicará el próximo 6 de agosto de la mano de la casa Mute.

En From What The Never Was Liars presentan una balada relajada y esperanzada, “un momento de recogimiento” dentro del disco. “Un punto al que nuestro viajero ha llegado y que está lejos del lugar del que empezó, pero también justo ahí en la memoria”, puntualiza el líder de la banda, Angus Andrew, en un comunicado. Arrojando luz sobre este corte, cuenta que el sonido de la batería está sacado de su canción de 2004 We Fenced Other Gardens With The Bones Of Our Own.

El tema se acompaña de un vídeo dirigido por Clemens Habicht, al igual que en los anteriores sencillos de este disco. En la pieza, Liars homenajean a los grandes filmes de la ciencia ficción, con claras referencias a Alien y 2001. Películas que “probablemente fuese demasiado joven para haberlas visto”, bromea Habicht.

Para The Apple Drop Andrew se ha rodeado del batería Laurence Pike, el instrumentista Cameron Deyell y Pearson Andrew para las letras. “Por primera vez he adoptado las colaboraciones desde las etapas más tempranas, permitiendo que el trabajo de otros influencie el mío propio”, confesaba el lider de Liars.

El listado de canciones de The Apple Drop es el siguiente: