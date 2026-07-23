Del escándalo como lenguaje a la autocensura como norma

Hubo un tiempo en el que el rock medía su relevancia por su capacidad para incomodar. Cuanto mayor era la controversia, mayor era también la sensación de que aquella música estaba haciendo exactamente lo que debía hacer: cuestionar el poder, desafiar la moral dominante y empujar los límites de la libertad creativa. Desde Elvis Presley hasta los Sex Pistols, pasando por Alice Cooper, Black Sabbath, Frank Zappa, Marilyn Manson, Madonna o Rage Against the Machine, la historia del rock está construida sobre canciones, portadas y actuaciones que provocaron indignación antes de convertirse en patrimonio cultural.

Hoy el panorama es muy distinto. La censura ya no llega únicamente desde gobiernos, cadenas de televisión o instituciones religiosas. En muchas ocasiones nace de la propia presión social, amplificada por las redes sociales, donde una campaña de indignación puede convertir una canción escrita hace cincuenta años en el centro de un juicio público. El fenómeno ha abierto un intenso debate: ¿estamos protegiendo sensibilidades legítimas o estamos estrechando peligrosamente el margen de la libertad artística?

El caso de «Brown Sugar»

Las recientes declaraciones de Ronnie Wood sobre la retirada de Brown Sugar de los conciertos de The Rolling Stones son solo la punta del iceberg. El guitarrista lamentaba que vivamos en «una condenada era en la que no podemos ser libres con las palabras», una reflexión que trasciende el caso concreto de su banda.

Brown Sugar, publicada en 1971, siempre fue una canción incómoda. Su letra mezcla referencias a la esclavitud, el sexo y la violencia con el lenguaje provocador característico del rock de aquella época. Durante décadas fue uno de los momentos culminantes de los conciertos de los Stones. Sin embargo, la creciente sensibilidad social hacia determinadas temáticas llevó al grupo a retirarla del repertorio.

Mick Jagger ya comentó que la letra se refería a muchos temas obscenos pero la combinación de ellos con el ritmo fue en parte la razón por la que la canción se consideró exitosa. Mas tarde reconoció que probablemente hoy no escribiría una letra semejante. No se trata tanto de una prohibición legal como de una decisión motivada por un contexto cultural completamente diferente. Pero el debate permanece: ¿debe una obra artística ser juzgada exclusivamente con los valores actuales o también debe entenderse dentro del momento histórico en el que fue creada?

La corrección política y la cultura de la cancelación

La llamada cultura de la cancelación se ha convertido en uno de los conceptos más controvertidos del panorama cultural contemporáneo. Sus defensores consideran que sirve para exigir responsabilidades a quienes difunden mensajes ofensivos o discriminatorios. Sus detractores sostienen que genera un clima de miedo donde cualquier expresión artística puede ser reinterpretada fuera de contexto.

El problema aparece cuando el análisis desaparece y solo queda el juicio. Una canción deja de ser una obra abierta a múltiples interpretaciones para convertirse en una prueba incriminatoria contra su autor. En ese escenario muchos artistas optan por la autocensura. Ya no escriben únicamente pensando en la inspiración, sino también anticipando la posible reacción de internet, las campañas de boicot, la presión mediática o la pérdida de contratos comerciales. Paradójicamente, el arte comienza a condicionarse por factores externos que poco tienen que ver con la creatividad.

No es un problema exclusivo de los Rolling Stones

Lo ocurrido con los Stones no constituye una excepción. Numerosos artistas han vivido situaciones similares durante los últimos años. Bruce Springsteen fue criticado por determinados sectores políticos tras posicionarse públicamente sobre asuntos sociales. Roger Waters se ha visto envuelto en múltiples polémicas relacionadas con sus espectáculos y declaraciones políticas. Morrissey ha sufrido cancelaciones de conciertos y un fuerte rechazo mediático por algunas de sus opiniones. Marilyn Manson pasó de icono de la provocación a convertirse en objeto permanente de controversia pública. Incluso grupos históricamente irreverentes como Guns N’ Roses, Aerosmith o Mötley Crüe han revisado parte de su repertorio o de su discurso público para adaptarse a los nuevos tiempos.

Fuera del rock, el fenómeno también afecta al hip hop, al pop, al punk, al metal, al humor y al cine. Eminem ha reconocido en varias ocasiones que muchas de las letras que escribió hace veinte años serían prácticamente imposibles de publicar hoy sin desencadenar una enorme polémica. No hablamos pues únicamente de censura institucional. En muchas ocasiones hablamos de un ecosistema digital donde cada palabra puede convertirse en un titular viral.

¿Debe el arte ser moralmente ejemplar?

Aquí aparece una de las preguntas más complejas. ¿Tiene una canción la obligación de educar? ¿Debe un personaje de ficción representar siempre valores positivos? ¿Es lo mismo describir una conducta que defenderla?

La literatura lleva siglos abordando asesinatos, guerras, racismo, violencia o fanatismo sin que ello implique justificar dichas conductas. Shakespeare, Dostoievski o Cormac McCarthy escribieron sobre lo peor del ser humano precisamente para comprenderlo. Todo ello sin contar otras narrativas artísticas como la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, el comic, la danza y otras tantas artes.

Con la música ocurre algo parecido. Muchas canciones hablan desde personajes ficticios, donde utilizan la ironía o recurren a la exageración como recurso narrativo. Sin embargo, en la conversación digital actual esa diferencia suele desaparecer y la obra termina identificándose automáticamente con el pensamiento personal del artista. El riesgo es evidente: reducir la creación artística a un código moral elimina buena parte de su capacidad para provocar reflexión.

Las redes sociales han cambiado las reglas

Internet ha democratizado la opinión. Cualquier persona puede expresar su desacuerdo con una canción, una portada o una declaración en cuestión de segundos. Eso tiene aspectos muy positivos. Se visibilizan colectivos históricamente ignorados y se generan debates necesarios sobre discriminación, violencia o representación. Pero también existe un efecto secundario menos saludable: la velocidad sustituye al análisis. Las redes premian la indignación inmediata, los mensajes simplificados y las posiciones extremas. Pocas veces existe espacio para el contexto histórico, la interpretación artística o la evolución personal de un creador. El resultado es un entorno donde muchos músicos sienten que cualquier frase puede convertirse en un problema.

El pasado bajo la mirada del presente

Uno de los debates más complejos de nuestra época surge cuando analizamos las obras del pasado con los valores y sensibilidades actuales. Es evidente que las sociedades cambian, que nuestra percepción sobre determinados comportamientos evoluciona y que aquello que en otro momento podía considerarse aceptable hoy puede generar rechazo o incomodidad.

Esa revisión crítica del pasado es necesaria. Permite comprender mejor nuestra historia y reconocer voces o realidades que durante mucho tiempo fueron ignoradas. Sin embargo, existe una diferencia importante entre revisar una obra desde la perspectiva actual y juzgarla únicamente con los criterios morales del presente.

Cada creación artística nace dentro de un contexto concreto. Las canciones, las películas o los libros reflejan también las contradicciones de la época en la que fueron concebidos. El rock, precisamente, se construyó muchas veces sobre la provocación, la transgresión y la ruptura con las normas establecidas. Si aplicamos exclusivamente nuestra mirada actual a cualquier manifestación cultural del pasado, corremos el riesgo de perder la capacidad de entender cómo surgieron esas obras y qué significado tuvieron para las generaciones que las recibieron.

Comprender el contexto no significa justificar todos sus elementos. Una sociedad puede reconocer que una letra resulta problemática y, al mismo tiempo, valorar su importancia artística o histórica. La cuestión quizá no sea decidir qué obras merecen desaparecer, sino aprender a analizarlas con una mirada más amplia: aceptando sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus contradicciones. Porque conocer el pasado no implica aprobarlo. Implica entenderlo.

Libertad de expresión no significa ausencia de crítica

Conviene hacer una distinción fundamental. Defender la libertad de expresión no implica defender todas las opiniones ni compartir todas las letras. Tampoco significa que una obra esté exenta de recibir críticas. La libertad artística incluye precisamente ambas posibilidades: el derecho del creador a expresarse y el derecho del público a responder.

Lo preocupante aparece cuando el objetivo deja de ser debatir una obra para intentar hacerla desaparecer, impedir su interpretación o convertirla en un material prohibido. La historia demuestra que pocas cosas envejecen peor que las listas de libros, canciones o películas consideradas «inaceptables» por una época determinada.

Una sociedad democrática no se mide por las canciones que aplaude, sino por las que tolera, aunque le incomoden

El rock nació para incomodar

Resulta paradójico que el género que convirtió la provocación en una de sus principales señas de identidad tenga hoy que justificar constantemente parte de su pasado. El rock nunca fue un espacio creado para la comodidad. Desde sus orígenes asumió el papel de agitador cultural, dando voz a temas que durante años fueron considerados incómodos o incluso prohibidos.

El rock habló de drogas, religión, sexo, guerra, política, violencia, muerte y marginalidad cuando una parte de la sociedad prefería mirar hacia otro lado. Su fuerza no estuvo únicamente en las guitarras, la energía de sus conciertos o la actitud rebelde de sus protagonistas, sino en su capacidad para cuestionar normas establecidas y abrir debates que iban más allá de la música.

Desde el rock and roll de los años cincuenta hasta la contracultura de los sesenta, el punk de los setenta o las corrientes más transgresoras posteriores, el género encontró su identidad en la ruptura de límites. El rock no siempre pretendió ofrecer respuestas; muchas veces buscó provocar preguntas, generar controversia y obligar al público a enfrentarse a realidades incómodas.

Por eso resulta complejo analizar obras del pasado únicamente desde los criterios culturales actuales. Cada canción, cada portada y cada actitud artística pertenecen a un contexto histórico determinado. Revisar el legado del rock es necesario, pero hacerlo sin tener en cuenta ese contexto puede acabar eliminando precisamente aquello que lo convirtió en una fuerza revolucionaria.

Defender la libertad creativa no significa justificar cualquier comportamiento, sino reconocer que el arte transformador rara vez nace para complacer. El rock fue importante porque desafió convenciones, cuestionó certezas y convirtió la incomodidad en una forma de expresión. Porque antes que un género musical, el rock fue una actitud: la voluntad de enfrentarse a lo establecido.

¿Un cambio ideológico?

Resulta tentador atribuir este nuevo escenario únicamente al giro ideológico que han experimentado muchas sociedades occidentales durante la última década. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Es cierto que el auge de discursos centrados en la protección de colectivos vulnerables, el lenguaje inclusivo o la revisión crítica del pasado ha contribuido a replantear el contenido de numerosas obras artísticas. Esa sensibilidad ha permitido visibilizar problemas que durante décadas permanecieron normalizados y ha enriquecido el debate sobre la responsabilidad social de la cultura.

No obstante, reducir la cuestión a un enfrentamiento entre ideologías sería un error. La historia demuestra que la censura nunca ha pertenecido a un único sector político. Ha cambiado de manos con el paso del tiempo.

En los años cincuenta, el rock fue perseguido por sectores conservadores que lo consideraban una amenaza para la moral y las buenas costumbres. En los ochenta, asociaciones de padres y organizaciones religiosas impulsaron campañas contra el heavy metal, el punk o el rap, convencidas de que aquellas canciones fomentaban la violencia, el satanismo o el consumo de drogas. Hoy, buena parte de las controversias nacen desde posiciones preocupadas por el impacto que determinadas letras o representaciones pueden tener sobre cuestiones como el racismo, el machismo o la discriminación. Lo que ha cambiado no es tanto el impulso censor como el lugar desde el que se ejerce.

¿Una transformación cultural?

A ello se suma un elemento decisivo: la revolución digital. Las redes sociales han transformado por completo el debate público. Una canción escrita hace cincuenta años puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de horas, juzgada por millones de personas que desconocen el contexto histórico, cultural o artístico en el que fue concebida. La velocidad con la que se forman las opiniones deja poco espacio para el análisis, y muchas compañías, festivales o artistas optan por la prudencia para evitar crisis reputacionales.

Como consecuencia, la autocensura comienza a instalarse silenciosamente en los procesos creativos. Ya no se trata únicamente de preguntarse qué se quiere expresar, sino también de anticipar cómo será interpretada cada palabra fuera de su contexto. Esa es quizá la transformación más significativa de nuestro tiempo: el artista deja de enfrentarse únicamente a la crítica —algo inherente a cualquier obra— y empieza a crear condicionado por la posibilidad de una reacción inmediata, global y permanente.

Quizá el verdadero desafío no consista en decidir qué canciones deberían seguir sonando, sino en preservar un espacio donde el arte pueda seguir siendo incómodo, provocador y libre, sin renunciar al debate crítico que toda sociedad democrática necesita.

El día en que los artistas escriban pensando antes en el algoritmo que en la inspiración, la censura ya no necesitará censores

Conclusión: proteger la sensibilidad sin empobrecer el arte

La sociedad evoluciona y es lógico que también cambien nuestras sensibilidades. Es positivo revisar el pasado, cuestionar determinados mensajes y escuchar a quienes antes no tenían voz. Sin embargo, otra cosa muy distinta es exigir que toda creación artística responda a los parámetros morales del presente.

El arte no siempre debe tranquilizar. A menudo está llamado precisamente a incomodar, provocar preguntas y mostrar las contradicciones humanas. La libertad de expresión nunca ha consistido en proteger únicamente aquello con lo que todos estamos de acuerdo. Su verdadero valor aparece cuando también ampara las obras que generan debate, controversia o incomodidad.

Quizá la cuestión no sea si canciones como Brown Sugar deberían seguir sonando, sino si estamos dispuestos a aceptar que una obra del pasado pueda seguir existiendo sin necesidad de compartir todo lo que contiene. Porque cuando los artistas empiezan a escribir pensando primero en evitar la polémica y después en crear, es posible que el mayor perjudicado no sea el músico, sino la propia libertad creativa y la sociedad en general.