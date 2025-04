Lido Pimienta está de vuelta con su nuevo disco “La Belleza” y “Mango” como single adelanto

Lido Pimienta regresa con un proyecto monumental que promete emocionar a sus fans y conquistar nuevos públicos: el álbum orquestal La Belleza. La artista colombiana, conocida por su fusión única de sonidos y su visión audaz, anunció su nuevo single, Mango, como adelanto de este disco, que verá la luz el 16 de mayo a través de ANTI-.

Han pasado cinco años desde el lanzamiento de Miss Colombia, el álbum que consolidó a Lido Pimienta como una figura internacional, ganadora del Polaris Prize y nominada a los Premios GRAMMY. Ahora, la cantante y artista multidisciplinar nos trae una obra que fusiona la música clásica europea con su rica herencia caribeña, resultado de un proceso profundamente personal y creativo.

“Todo lo que hago es una evolución natural de mi curiosidad y mi terquedad”, declara Lido, cuya trayectoria se ha caracterizado por romper moldes. Este nuevo proyecto marca un hito, inspirado en su histórica colaboración como la primera mujer racializada en componer para el New York City Ballet. La Belleza es un álbum completamente orquestal, grabado junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín y su coro, bajo la producción de Owen Pallett, conocido por su trabajo en este aspecto con artistas como Sampha y Lana Del Rey, junto a la propia Lido.

Con este disco, Lido Pimienta no solo reafirma su lugar como una de las voces más innovadoras de la música contemporánea, sino que también invita a los oyentes a explorar los diálogos entre culturas y géneros. El single Mango ya está disponible, acompañado de un lyric video que captura la esencia visual de esta nueva etapa.

Preparaos para sumergiros en La Belleza, un trabajo que promete ser tan audaz como inspirador.¡No os lo perdáis!

Lido Pimienta: Una voz que fusiona raíces y futuro en la música global

Lido Pimienta, nacida en 1986 en Barranquilla, Colombia, es una cantautora colombo-canadiense con un estilo caracterizado por una mezcla única que combina estilos indígenas y afrocolombianos como la cumbia y el bullerengue con synthpop y música electrónica. Su traslado a Canadá, primero a London, Ontario, y luego a Toronto, donde actualmente reside, marcó un punto de inflexión en su trayectoria artística, permitiéndole explorar nuevas influencias mientras mantenía un profundo vínculo con sus raíces.

Su carrera despegó en 2010 con el lanzamiento de su álbum debut, Color, producido por su entonces esposo, Michael Ramey, y publicado por la discográfica estadounidense KUDETA. Este trabajo inicial ofreció una primera muestra de su enfoque innovador, fusionando ritmos tradicionales con una sensibilidad moderna. Sin embargo, fue su segundo álbum, La Papessa (2016), el que la catapultó a la fama mundial. Autoproducido y lanzado de forma independiente, este disco ganó el prestigioso Polaris Music Prize en 2017, un reconocimiento que la situó entre las figuras más destacadas de la música canadiense, compitiendo con artistas como Leonard Cohen y Feist. La Papessa no solo fue el primer álbum en español y completamente independiente en ganar este premio, sino que también fue celebrado por The Globe and Mail como «el futuro del rock and roll canadiense», nombrándola «artista del año».

En 2020, lanzó Miss Colombia, un álbum que profundiza en su identidad dual colombo-canadiense y explora las raíces afrocolombianas e indígenas wayuu de su familia. Inspirado por el error del presentador Steve Harvey en el certamen Miss Universo de 2015, cuando coronó por error a Miss Colombia, este trabajo fue descrito por la misma Pimienta como una «carta de amor cínica» a su país natal. Grabado en entornos rústicos de la costa caribeña colombiana, Miss Colombia combina electrónica con ritmos tradicionales como el porro y la cumbia, y cuenta con colaboraciones destacadas, como la de Li Saumet de Bomba Estéreo en el tema Nada. Este álbum le valió una nominación a los Grammy 2021 en la categoría de Mejor Álbum Rock Alternativo, consolidándola como una figura clave en la música latinoamericana.

Además de su discografía, Pimienta ha colaborado con artistas como A Tribe Called Red, Chancha Vía Circuito y El Remolón, explorando siempre la intersección entre folklore y electrónica. Su identidad queer, su ascendencia mixta y su rol como madre soltera también informan su arte, que abarca no solo la música, sino también el visual art y la curaduría, con exposiciones que analizan temas como el género, la raza y la maternidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.