Lightning Bug presentan su nuevo disco con “The Right Thing Is Hard to Do”

Lightning Bug ha anunciado que su nuevo disco A Color of the Sky, tercero de su carrera, saldrá a la venta el próximo 25 de junio a través de Fat Possum.

The Right Thing Is Hard to Do, primer adelanto del disco

Para presentarnos este nuevo disco, Lightning Bug han compartido hoy The Right Thing Is Hard to Do, primer adelanto de este trabajo, que viene acompañado por un videoclip animado por Melanie Kleid y que podéis ver a continuación.

¿Qué nos cuentan Lightning Bug de su nuevo trabajo?

A Color of the Sky supone el tercer trabajo de la discografía de Lightning Bug tras October Song (2019) y Floaters (2015).

“En este trabajo he querido conectar cómo las luchas y los fallos dentro de cada individuo se reflejan en los mayores problemas de la sociedad. ¿Cómo sabemos, como individuos, que estamos en el camino correcto? ¿Cómo sabemos, como sociedad, como especie, que estamos en el camino correcto? Así que comencé estudiándome a mí misma y mis propias luchas, mencionando cómo me escondo de otras personas, mi miedo escénico, mi incapacidad para ser vulnerable, este sentimiento que solía tener que me empujaba a necesitar demostrar que era digno de estar viva. Luego traté de conectar estas luchas hacia el exterior con problemas globales como la xenofobia, las fronteras arbitrarias, las líneas que trazamos entre nosotros y el medio ambiente y las formas en que sacrificamos la salud del planeta por la conveniencia humana.“, afirma Audrey Kang, principal compositora de la banda sobre su nuevo trabajo.

Tracklist de A Color of the Sky, el nuevo disco de Lightning Bug

01 The Return

02 The Right Thing Is Hard to Do

03 September Song, pt. ii

04 Wings of Desire

05 The Chase

06 Song of the Bell

07 I Lie Awake

08 Reprise

09 A Color of the Sky

10 The Flash