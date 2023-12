Lil Nas X anuncia nueva era musical con un videoclip dirigido por él mismo

El artista revelación de 2021, Lil Nas X, ha sorprendido a sus fans con un adelanto de su nueva era musical. El rapero ha compartido en su cuenta de X/Twitter que ha escrito y dirigido su propio videoclip por primera vez. “Escribí Y dirigí mi propio video musical por primera vez. Estoy emocionado de que lo veáis. ¡Es el mejor hasta ahora!” escribió, junto a unos emojis de una iglesia y una paloma, que podrían sugerir el tema del próximo vídeo.

Este anuncio llega después de que Lil Nas X se presentara en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde estrenó su documental Long Live Montero. En una sesión de preguntas y respuestas con los fans, el artista reveló algunos detalles sobre el estilo y el sonido de su nueva música. “Escúchenme. Quiero hacer algo de música folk. ¿Qué más quiero hacer? Algo así funk brasileño”, dijo.

Lil Nas X ha demostrado ser un maestro de la innovación y la provocación, con vídeos como Montero (Call Me By Your Name) o Industry Baby, que han causado sensación y polémica. ¿Qué nos tendrá preparado para su nueva era? Estamos impacientes por descubrirlo.