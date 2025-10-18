Lily Allen vuelve con un disco que mezcla fragilidad, sarcasmo y venganza

Después de siete años sin lanzar nueva música, Lily Allen está lista para regresar con un álbum que, según adelanta British Vogue, podría ser el más potente de su carrera. El disco, aún sin título ni fecha oficial de salida, fue grabado en solo 16 días durante diciembre de 2024, en plena ruptura con su segundo esposo, el actor David Harbour. La artista británica, que ha estado ocupada en otros frentes —publicó una autobiografía, lanzó un podcast, vendió juguetes sexuales y actuó en el West End londinense—, vuelve a la música con una colección de canciones que destilan dolor, sarcasmo y una voz más frágil que nunca.

En el perfil publicado por British Vogue, Lily Allen revela que el álbum está inspirado en su experiencia matrimonial, aunque aclara que no todo lo que canta es literal. Aun así, las letras citadas en el artículo no dejan lugar a dudas sobre el tono del disco: “You let me think it was me in my head / And nothing to do with them girls in your bed” o “What a sad, sad man / It’s giving 4chan stan”. La artista también reflexiona sobre su fama pasada y su presente como madre de dos adolescentes, sin perder el filo que la caracterizó desde sus inicios. Según NME, el disco está marcado por sentimientos de “confusión, tristeza, duelo e impotencia”.

Este regreso musical coincide con una pausa en su podcast Miss Me?, lo que muchos interpretaron como una señal de que algo grande se estaba cocinando. Y así fue. El nuevo álbum será lanzado por el sello BMG y, según fuentes cercanas citadas por Infobae, incluirá temas que abordan abiertamente el desamor y la traición. A sus 40 años, Lily Allen demuestra que sigue teniendo mucho que decir, y lo hará con la misma energía mordaz que la convirtió en una voz única del pop británico.

De Myspace al West End: la evolución de Lily Allen

Lily Allen irrumpió en la escena musical británica en 2006 gracias a su perfil en Myspace, donde compartía demos que rápidamente captaron la atención del sello Regal Recordings. Su primer álbum, Alright, Still, fue un soplo de aire fresco en el pop del Reino Unido, con una mezcla de ska, reggae y letras descaradas que conectaron con una generación entera. El sencillo Smile alcanzó el número uno en las listas británicas y consolidó su estilo irreverente y confesional. En 2009, lanzó It’s Not Me, It’s You, un giro hacia el electropop con temas como The Fear y Not Fair, que mostraban una evolución sonora sin perder su esencia crítica y sarcástica.

Tras un parón, Lily Allen volvió en 2014 con Sheezus, un álbum que abordaba la fama, el feminismo y la maternidad con una producción más ambiciosa. Aunque recibió críticas mixtas, el disco reafirmó su capacidad para provocar y emocionar. En 2018, publicó No Shame, su trabajo más introspectivo hasta entonces, donde exploraba la depresión, el divorcio y la maternidad con una honestidad brutal. Además de sus cuatro álbumes de estudio, ha lanzado 19 sencillos, dos EPs y colaborado con artistas como Mark Ronson y T-Pain. Su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos, polémicas y reinvenciones, pero siempre con una voz propia que no teme incomodar ni exponerse. Ahora, con su quinto álbum en camino, Lily Allen se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia musical.

