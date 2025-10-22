Limp Bizkit no se detiene y la gira seguirá adelante tras la muerte de Sam Rivers

La maquinaria de Limp Bizkit no se apaga. A pesar del reciente fallecimiento de su bajista y cofundador Sam Rivers, la banda ha confirmado que continuará con su gira Gringo Papi Tour como estaba previsto. Rivers, quien murió el pasado 18 de octubre a los 48 años por un paro cardíaco, había sido una figura clave en el sonido y la energía del grupo desde su fundación en 1994 junto a Fred Durst.

La noticia, publicada por NME, detalla que el tour arrancará el 29 de noviembre en Ciudad de México y recorrerá varias ciudades de Sudamérica como Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo. Aunque en un principio se especuló sobre una posible cancelación, los promotores confirmaron que el concierto en México se celebrará “en honor al legado de Sam”, prometiendo una noche cargada de emoción y tributo.

¿Y España? Pues con esta noticia, damos por reconfirmado que Limp Bizkit será cabeza de cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia 2026, en Viveiro. Será su único concierto en territorio español y el primero en más de una década. La actuación promete ser histórica, con Fred Durst, Wes Borland, DJ Lethal y John Otto al frente, en lo que será una de las noches más esperadas del festival gallego con un set cargado de clásicos y tributos.

En palabras del propio Durst, cada riff y cada grito del público resonará como homenaje a Rivers, cuya energía “nunca cesará”.

De Jacksonville al mundo: el legado de Limp Bizkit

Desde su formación en Jacksonville, Florida, en 1994, Limp Bizkit se convirtió en uno de los estandartes del nu metal, fusionando rap, metal alternativo y una actitud provocadora que marcó a toda una generación. Su alineación clásica —Fred Durst (voz), Wes Borland (guitarra), Sam Rivers (bajo), John Otto (batería) y DJ Lethal (platos)— definió un sonido que rompió moldes en los años 90 y principios de los 2000.

Su debut discográfico llegó en 1997 con Three Dollar Bill, Y’all, pero fue con Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) que alcanzaron el estrellato global. Temas como Nookie, Break Stuff, My Way y Rollin’ se convirtieron en himnos generacionales, mientras que sus videoclips dominaban la rotación de MTV. A pesar de los altibajos —incluyendo la salida temporal de Borland y Rivers, y una pausa entre 2006 y 2009— la banda mantuvo su relevancia con álbumes como Results May Vary (2003), Gold Cobra (2011) y el más reciente Still Sucks (2021), que marcó su regreso con una mezcla de nostalgia y frescura.

Con más de 40 millones de discos vendidos y una base de fans que sigue fiel, Limp Bizkit ha demostrado que su propuesta sigue viva. La pérdida de Sam Rivers es un golpe duro, pero también un recordatorio del impacto que tuvo en la música alternativa. Su legado retumba en cada bajo distorsionado y en cada pogo que se arma cuando suena Break Stuff.

