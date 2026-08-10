Lindsey Buckingham ha vuelto a dejar caer que él y Stevie Nicks podrían tener algo en marcha. En una nueva entrevista con E! News, el guitarrista y excomponente de Fleetwood Mac aseguró que “el año que viene va a ser bastante interesante”, ligando de nuevo su reconciliación con Nicks a un posible proyecto conjunto de cara a 2027.

De la expulsión de 2018 a hablar “todo el tiempo”

La relación entre ambos lleva años siendo material de telenovela. Buckingham fue expulsado de Fleetwood Mac en 2018 tras un enfrentamiento con Nicks que terminó en disputa legal, y la propia cantante llegó a declarar en 2024 que apenas habían coincidido desde entonces, salvo unos minutos en el funeral de Christine McVie en 2022. Sin embargo, la historia empezó a cambiar el año pasado: en julio de 2025 reeditaron juntos Buckingham Nicks, su único álbum como dúo, publicado originalmente en 1973 y hasta entonces inédito en plataformas digitales. Poco después, en octubre, ambos aparecieron juntos en el podcast Song Exploder para desgranar el tema “Frozen Love”, en lo que confirmó que las hostilidades habían quedado atrás.

La reedición no fue un gesto simbólico: el 19 de septiembre de 2025, Buckingham Nicks debutó en el número 11 del Billboard 200 con 30.000 copias vendidas en su primera semana, la mejor cifra para cualquier disco de Buckingham, Nicks o Fleetwood Mac en más de una década. El álbum llegó además al número 1 en las listas de rock, catálogo y tiendas independientes en Estados Unidos, y alcanzó el top 20 en países como Reino Unido, Alemania o los Países Bajos, cincuenta años después de haber pasado casi inadvertido en su lanzamiento original.

Ya en marzo de este año, Buckingham insinuó por primera vez que “algo está en el aire” entre ambos, coincidiendo con el anuncio de que tenía un álbum solista casi terminado y con nuevos avances del documental “totalmente autorizado” sobre Fleetwood Mac que Apple TV+ prepara desde hace años. El proyecto, anunciado a finales de 2024, lleva más de dos años en producción y promete narrar la historia completa de la banda, desde sus orígenes como grupo de blues británico a finales de los 60 hasta su consolidación como uno de los grupos de rock más vendidos de la historia, algo sobre lo que ya hemos escrito con detalle en la ficha de Fleetwood Mac de CrazyMinds.

“Un proceso de sanación muy circular para todos”

En sus últimas declaraciones, Buckingham ha vuelto a señalar precisamente ese documental —dirigido por Frank Marshall e integrado por entrevistas a los cuatro miembros supervivientes del núcleo clásico de la banda: Buckingham, Nicks, Mick Fleetwood y John McVie— como el catalizador de su acercamiento con Nicks. «Creo que el proceso de hacer eso ha sido un proceso de sanación muy circular para todos nosotros», explicó el guitarrista, evitando entrar en detalles sobre si esa sanación se traducirá en una gira, un disco o simplemente en una amistad recuperada.

Preguntado directamente por la posibilidad de una gira de Fleetwood Mac, Buckingham no lo descartó, recordando que la banda ya giró con éxito durante 15 años sin Christine McVie en los 80 y 90, antes de que ella regresara. Sobre su relación actual con Nicks, fue más explícito: «Stevie y yo hablamos todo el tiempo ahora. El año que viene debería ser bastante interesante, porque creo que bastantes cosas se van a revelar».

Un disco solista terminado y un 2027 marcado en rojo

Estas declaraciones llegan además en un momento muy concreto para Buckingham a nivel personal: su octavo álbum de estudio en solitario, en el que llevaba trabajando más de dos años, está ya terminado. El propio artista lo ha descrito como «una de mis mejores obras» y ha confirmado que se publicará después del estreno del documental de Fleetwood Mac, previsto para principios de 2027. La combinación de ambos lanzamientos, sumada al hecho de que 2027 será también el 50 aniversario de Rumours —el álbum de 1977 que catapultó a la banda a la fama mundial, superó los 40 millones de copias vendidas y dejó himnos como “Dreams”, “Go Your Own Way” o “The Chain”—, ha disparado las especulaciones entre los fans sobre qué forma podría tomar exactamente ese “proyecto” con Nicks: desde un nuevo álbum de Buckingham Nicks hasta, en el escenario más ambicioso, una reunión de Fleetwood Mac sobre los escenarios.

De momento, Buckingham ha preferido no confirmar nada en firme. Pero el mero hecho de que su reencuentro con Mick Fleetwood, la reedición de Buckingham Nicks y ahora estas nuevas declaraciones se sucedan una tras otra en apenas dos años sugiere que, esta vez, la reconciliación entre los dos históricos miembros de Fleetwood Mac va mucho más en serio que en anteriores ocasiones. Como él mismo resumió, sin querer adelantar acontecimientos ni precipitar nada: cree con todo su corazón que lo que sea que resulte de todo esto “será algo bueno, algo maravilloso, algo necesario y algo extremadamente apropiado”. Solo queda esperar a que 2027 llegue para descubrir de qué se trata exactamente.

¿Qué crees que están tramando: un disco de Buckingham Nicks, una gira de Fleetwood Mac, o simplemente una amistad recuperada?

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