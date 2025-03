Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood: El reencuentro que todos soñábamos

Si eres fan de Fleetwood Mac, hoy es un día para celebrar con el corazón en la mano. Lindsey Buckingham, el genio de la guitarra que dio forma al sonido icónico de la banda, y Mick Fleetwood, el batería y alma rítmica del grupo, han sido fotografiados juntos en un estudio de grabación. La imagen, compartida por el productor sueco Carl Falk en redes sociales, ha desatado una ola de especulaciones y emociones entre los seguidores. Según informa NME, este encuentro marca la primera colaboración en el estudio entre ambos desde la salida de Buckingham de Fleetwood Mac en 2018, un momento que dejó a muchos con el corazón roto.

Un pasado turbulento, un futuro esperanzador

Recordemos: Lindsey Buckingham fue despedido de Fleetwood Mac tras más de 40 años en la banda, en medio de tensiones con Stevie Nicks que parecían irreconciliables. Su relación con Fleetwood, sin embargo, siempre mantuvo un hilo de esperanza. En palabras de Falk en Threads, “Fue un momento ligeramente irreal sentarme con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood para mostrarle a Lindsey el álbum en el que hemos estado trabajando. Ver su genuina felicidad por el proyecto solista de Mick y su oferta de tocar guitarra y cantar en él fue increíble”. Este gesto no solo habla de una reconciliación personal, sino que podría ser el preludio de algo musicalmente monumental.

Verdaderamente, ¿qué están tramando?

Medios como Louder y Guitar Player reportan que Fleetwood está trabajando en su primer álbum solista desde Something Big de 2004, y la presencia de Buckingham no es la única sorpresa: también se ha visto en el estudio a Adam Granduciel de The War On Drugs, lo que sugiere un proyecto ecléctico y ambicioso.

¿Será este disco un puente hacia una reunión más amplia de Fleetwood Mac? Stevie Nicks ha dicho en repetidas ocasiones que sin Christine McVie, fallecida en 2022, no ve viable una reunión completa, pero este paso entre Buckingham y Fleetwood es un rayo de luz en un cielo que parecía nublado. Como dice Rolling Stone, “el legado de Fleetwood Mac siempre ha sido sobre superar las tormentas”, y este reencuentro podría ser el próximo capítulo.