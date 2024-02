Linkin Park anuncia colección de singles y estrena canción inédita con Chester Bennington

La banda de rock alternativo Linkin Park ha sorprendido a sus fans con el anuncio de un álbum recopilatorio que repasa sus mayores éxitos de los últimos 20 años. El disco, titulado Papercuts (Singles Collection 2000-2023), incluye 20 temas clásicos de la formación, como In The End, Numb o Burn It Down, así como dos canciones nunca antes publicadas: Lost y Friendly Fire.

Esta última, grabada durante las sesiones del último álbum de estudio del grupo, One More Light (2017), cuenta con la voz del fallecido vocalista Chester Bennington, y se ha estrenado hoy junto a un emotivo vídeo que recoge imágenes inéditas de la banda en el estudio y en directo. Según el guitarrista Brad Delson, se trata de una canción “hermosa, conmovedora, desgarradora y esperanzadora” que resonará con los seguidores de Linkin Park.

Un momento especial para Linkin Park

El otro miembro fundador, Mike Shinoda, ha expresado su orgullo por cada una de las canciones del álbum, que considera “un momento singular en nuestra línea temporal y una historia en evolución que es tanto nuestra como vuestra”. El disco saldrá a la venta el 12 de abril a través de Warner, y ya se puede reservar en la web oficial de la banda.