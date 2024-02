Linkin Park lanzará una canción inédita con Chester Bennington

La banda de rock alternativo Linkin Park ha anunciado que lanzará una canción nunca antes escuchada, titulada Friendly Fire, que cuenta con la voz de su fallecido vocalista Chester Bennington.

La canción fue grabada durante las sesiones de su último álbum, One More Light, que se publicó dos meses antes de la muerte por suicidio de Bennington en 2017. La banda compartió un adelanto del tema, de estilo synthpop, en sus redes sociales, donde se puede escuchar el estribillo: “We’re falling apart for no reason/We’re pulling the trigger in a useless war/If we go back and go into the black/What are we fighting for?/What are we fighting?/It’s just friendly fire.” (Nos estamos desmoronando sin motivo/Estamos apretando el gatillo en una guerra inútil/Si volvemos y nos adentramos en la oscuridad/¿Por qué estamos luchando?/¿Contra qué estamos luchando?/Es solo fuego amigo).

La existencia de Friendly Fire fue revelada por primera vez por el otro vocalista de Linkin Park, Mike Shinoda, en 2020. “Mezclamos más canciones de las que hay en el álbum terminado y mezclamos un par de otras canciones solo para ver si una de ellas entraba en el corte o lo que sea. (O) si podíamos usarla para un lado B y fue ‘Friendly Fire’”, dijo (vía AltPress). Shinoda añadió que todavía le encantaba esa canción, pero que no sabía si se había publicado en algún momento. Los fans le pidieron que sacara la canción inédita, a lo que él respondió: “Literalmente tendrán que esperar años para escuchar esa canción, por cierto”.

Pues finalmente, parece que el momento ha llegado, aunque aún no sabemos cuándo.