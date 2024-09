Linkin Park regresa con su nuevo single «Heavy Is The Crown» y más fechas de gira

Linkin Park ha lanzado su nuevo sencillo Heavy Is The Crown y ha añadido nuevas fechas a su gira mundial From Zero’2024. La banda, que recientemente se reunió tras siete años de inactividad, ha incorporado a Emily Armstrong, ex vocalista de Dead Sara, en reemplazo del fallecido Chester Bennington. Además, el baterista fundador Rob Bourdon ha sido sustituido por Colin Brittain.

El nuevo single Heavy Is The Crown, que Linkin Park estrenó en directo en Alemania el 22 de septiembre, también es el himno del Campeonato Mundial de League of Legends 2024, marcando la primera colaboración de la banda con Riot Games. Además, supone el segundo tema que revelan de su próximo álbum From Zero, que saldrá el próximo 15 de noviembre.

La esperada gira From Zero comenzó con una serie de conciertos en recintos deportivos, incluyendo una actuación en el O2 de Londres. Debido a la alta demanda de entradas, se han añadido tres nuevas fechas en París, Dallas y São Paulo para 2024. Las preventas exclusivas para el club de fans LP Underground comienzan el 25 de septiembre, y las entradas generales estarán disponibles a partir del 27 de septiembre en el sitio web oficial de Linkin Park.