Little Dragon preparan EP de remixes de su último trabajo “New Me, Same Us”

Hold On es el primer adelanto del recién anunciado nuevo EP de remixes de temas incluidos en New Me, Same Us, el más reciente disco de Little Dragon publicado en 2020. Esta nueva colección de canciones verá la luz el próximo 6 de agosto bajo el sello Ninja Tune.

Para este nuevo proyecto, han contado con la colaboración de artistas como Octo Octa, Georgia Anne Muldrow, Midland, Andrés, Lil Silva, FKJ, Poté y la colombiana Ela Minus, precisamente encargada de la primera remezcla que hoy conocemos y que mencionábamos antes, Hold On.

Descúbrelo a continuación: