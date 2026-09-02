Si todavía no conocéis a Little Grandad, este es el momento perfecto para empezar. El cuarteto londinense acaba de anunciar “Speak Softly, Son”, su álbum debut, y lo ha hecho con “Tiny Feet”, una preciosa canción de armonías que confirma todo lo que llevábamos meses intuyendo: esta banda va a dar el salto muy pronto.

De un local en Brixton a su primer álbum en poco más de un año

Little Grandad tocaron su primer concierto hace poco más de un año, en el mítico Windmill de Brixton, uno de esos escenarios pequeños que tienen fama de descubrir bandas antes que nadie y que en las últimas dos décadas ha visto pasar por su escenario a buena parte de lo mejor del indie y el post-punk británico reciente. Desde entonces, el grupo, liderado por los hermanos Jack Lower (bajo y voz) y Harry Lower (guitarra y voz), ha construido su reputación casi exclusivamente a pie de escenario, encadenando conciertos por todo el Reino Unido hasta convertirse en una de esas bandas de las que todo el mundo habla antes incluso de tener un disco.

Ese disco, “Speak Softly, Son”, llegará el 22 de enero de 2027 a través de Communion Records, el sello independiente cofundado por Kev Jones (también de Bear’s Den), que además ha producido el álbum, grabado en Crouch End, Londres, en los pocos días libres que la banda ha podido robarle a la carretera. No es un sello cualquiera para debutar: por su catálogo han pasado nombres como Michael Kiwanuka, Ben Howard o Catfish and the Bottlemen, todos ellos bandas y artistas que empezaron exactamente donde está ahora Little Grandad. El resultado, a juzgar por los adelantos publicados hasta ahora, mezcla americana de raíces sureñas, cierto slacker rock y el punto desaliñado del indie británico más clásico, todo sostenido por unas armonías vocales entre los hermanos Lower que la propia banda ha bautizado como sus “blood harmonies”. La historia detrás de esas armonías tiene su punto: Harry llevaba tiempo escribiendo canciones a escondidas, y todo empezó el día en que por fin se las enseñó a su hermano Jack. De aquel gesto casi tímido salió la columna vertebral de todo lo que ha venido después.

“Tiny Feet”, una lección de cómo crecer en tres minutos

“Tiny Feet” empieza con una guitarra suave y contenida antes de ir ganando intensidad poco a poco, dejando siempre en primer plano el diálogo vocal entre Jack y Harry. Es una canción que ejemplifica a la perfección esa mezcla de dulzura y aspereza que define a Little Grandad: cercana, hogareña, pero con la fuerza suficiente para llenar salas cada vez más grandes. El vídeo, dirigido por Xander Lewis, acompaña a la canción hasta hoy mismo.

En una entrevista con NME el pasado julio, Jack explicó que la banda decidió saltarse directamente el EP e ir a por el álbum, convencido de que existe una vuelta general hacia las canciones como forma de contar historias, con la guitarra como vehículo principal. Una filosofía que encaja con una banda que, pese a la rapidez con la que se ha movido, no da la sensación de tener prisa por demostrar nada: prefieren dejar que las canciones hablen. “Tiny Feet” llega además como el séptimo adelanto conocido del disco, después de temas como “Babe, We’ve Run Out Of Time”, “Sleepwalking” o “Unmasked”, que ya habían empezado a construir la reputación de la banda mucho antes de que existiera un álbum al que agarrarse.

Una gira que ya está agotando entradas

Little Grandad arrancaron el 1 de septiembre su gira de presentación por el Reino Unido, con un primer concierto en Bristol que ya colgó el cartel de entradas agotadas, al igual que las fechas de Leeds y Manchester. El recorrido, que incluye también paradas en festivales como End of the Road, Reeperbahn o Sŵn, terminará el 16 de septiembre en la Scala de Londres. Todo apunta a que, para cuando “Speak Softly, Son” llegue en enero, la banda ya se habrá ganado a pulso las salas más grandes que le esperan después. Pocas bandas debutan habiendo agotado ya entradas antes de publicar su primer disco; Little Grandad lo está haciendo con una naturalidad que dice mucho de por qué tantos medios británicos llevan meses señalándolos como una de las revelaciones seguras de 2027.

Todo el tracklist de “Speak Softly, Son”

“A Minute On The Lips”

“Sleepwalking”

“Babe, We’ve Run Out Of Time”

“Sandalwood”

“They Can Only Have Each Other”

“Nothing Days”

“Tiny Feet”

“Middle Seat Of The Car”

“Unmasked”

“Naked In Bed”

▶ “Speak Softly, Son” — Little Grandad | 22 de enero de 2027 | Communion Records

Apuntad este nombre: Little Grandad va a estar en muchas listas de descubrimientos del año que viene. ¿Los conocíais ya o son un descubrimiento de hoy?

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