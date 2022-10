Little Simz gana el Mercury Prize 2022 con su magnífico «Sometimes I Might Be Introvert»

Nos encanta coincidir en criterio con un premio tan prestigioso como el Mercury Prize, y es que Little Simz ha ganado el premio Mercury 2022 por Sometimes I Might Be Introvert, álbum que hace unos meses elegimos como Mejor Disco del Año 2021 aquí en CrazyMinds.

La artista se ha impuesto a otros nominados de enorme calidad como Fergus McCreadie, Gwenno, Jessie Buckley & Bernard Butler, Joy Crookes, Kojey Radical, Nova Twins, Sam Fender, Self Esteem, Wet Leg, Yard Act y Harry Styles.

“En un año que, por decirlo suavemente, ha presentado muchos desafíos, la música británica e irlandesa ha prosperado más que nunca. Eso hizo que fuera extremadamente difícil para los jueces elegir un ganador entre los 12 «Álbumes del año» que formaban parte de la lista de finalistas del Premio Mercury 2022, simplemente porque todos tenían mucho que ofrecer. A la hora de la verdad, los jueces quedaron tan impresionados con Sometimes I Might Be Introvert de Little Simz que todo el mundo decidió apoyar su candidatura. Este álbum tan completo y complejo, a la vez que totalmente accesible, es el trabajo de alguien que se esfuerza constantemente por esforzarse. Aborda temas tanto personales como políticos y los contrapone a una música tan sofisticada como variada. El Premio Mercury trata de poner el foco sobre álbumes de valor duradero y verdadero arte. Sometimes I Might Be Introvert tiene ambas cosas”.

Enhorabuena a Little Simz por este galardón, y si resulta que aún no lo has escuchado, aquí te dejamos esta magnífica obra de arte.