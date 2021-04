Little Simz se une contra el racismo con el sencillo “Introvert”

La rapera británica de ascendencia nigeriana Little Simz se apunta en contra del racismo con el nuevo single Introvert, una canción protesta acompañada de un clip que evidencia el mensaje de este primer adelanto de su próximo larga duración y cuarto de su carrera, Sometimes I Might Be Introvert (Age 101 Music).

En movimiento por los derechos civiles

Desde que empezaron las manifestaciones contra la brutalidad policial hacia individuos de raza negra en Estados Unidos, se han ido sumando colectivos, artistas, etc, en apoyo por los derechos civiles y denunciando esos actos mediante arte, cine (la serie emitida el año pasado Small Axes del director Steve McQueen es un buen ejemplo) o música. Little Simz también se ha sumado a esa denuncia con el video de su nuevo lanzamiento Introvert.

Un corto dirigido por Salomon Ligthelm y grabado en el Museo de Historia Natural de Londres. El video cuenta con una coreografía e imágenes de manifestaciones en pro de los derechos civiles, así como enfrentamientos o detenciones policiales, entre otras instantáneas. La canción tiene frases como “Hombre, es como si no pudieran dormir hasta que nuestro espíritu sea aplastado” y continua rapeando “No me gusta la política, pero sé que son tiempos oscuros / Corazones del mundo que aún viven en el apartheid“.

Podrás comprobarlo al final del artículo.

Un álbum repleto de protestas

Después del último LP en 2019, Grey Area (Age 101 Music), la rapera nacida en Londres en el año 94 Simbiatu Ajikawo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco Sometimes I Might Be Introvert para el 3 de septiembre de este año, a través de Age 101 Music y coproducido por el compositor y multi-instrumentista Inflo.

La introvertida Ajikawo aborda temas, en su nuevo álbum, como su visión de la industria musical en choque con su timidez y su privacidad. Sin embargo, en unas declaraciones expresa que “cuando se trata de negocios y de trabajo, no soy tímida en absoluto, no me contengo con eso. Soy muy seria y directa, pero en otras cosas, a veces…“. La rapera también denuncia en el disco una escasa relación con su padre, según desvela en una entrevista en The Observer.

Después de ver y escuchar Introvert, debajo de estas líneas, esperamos impacientes el nuevo larga duración que está en camino. No olvides consultar el tracklist de Sometimes I Might Be Introvert después del clip.

Tracklist de Sometimes I Might Be Introvert

01. Introvert

02. Woman feat Cleo Sol

03. Two Worlds Apart

04. I Love You, I Hate You

05. Little Q Part 1 (Interlude)

06. Little Q Part 2

07. Gems (Interlude)

08. Speed

09. Standing Ovation

10. I See You

11. The Rapper That Came To Tea (Interlude)

12. Rollin Stone

13. Protect My Energy

14. Never Make Promises (Interlude)

15. Point And Kill feat Obongjayar

16. Fear No Man

17. The Garden (Interlude)

18. How Did You Get Here

19. Miss Understood