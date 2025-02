Little Simz presenta «Lotus»: un viaje musical lleno de crecimiento y renovación

Little Simz ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Lotus, acompañado por el impactante sencillo Flood. Con una producción a cargo de Miles Clinton James, el nuevo tema presenta un vibrante ritmo de batería y unas letras mordaces que muestran a Simz en su mejor versión.

En el video musical en blanco y negro, dirigido por Salomon Ligthelm, Simz se viste de torero, luchando y finalmente venciendo a bailarines disfrazados de toros, simbolizando el desafío y la victoria. Flood es el primer adelanto del próximo álbum de la rapera británica, que se lanzará el 9 de mayo a través de AWAL.

Un comunicado de prensa describe Lotus como una encarnación del «renovación y crecimiento», reflejando la evolución artística de Simz. Con su nuevo álbum, Simz promete un viaje musical que explorará las fases intrincadas de la vida, ofreciendo a los fans una experiencia profunda y emotiva.

Little Simz: del underground al estrellato mundial

Little Simz, nacida Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo en 1994, comenzó su carrera en el vibrante mundo del hip-hop londinense. Con su álbum debut A Curious Tale of Trials + Persons en 2015, capturó la atención de críticos y fans con su lírica inteligente y contundente. La obra se adentraba en la complejidad de su identidad y el desafío de encontrar su lugar en una industria dominada por hombres.

En 2016, lanzó Stillness in Wonderland, un trabajo conceptual inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Este álbum exploró temas de auto-descubrimiento y la lucha interna, consolidando a Simz como una voz única en la música contemporánea. Su tercer álbum, GREY Area (2019), fue un punto de inflexión, recibiendo elogios unánimes y una nominación al Mercury Prize. El proyecto abordaba cuestiones de la juventud, la feminidad y la sociedad con una producción experimental y diversa.

El éxito continuó con Sometimes I Might Be Introvert (2021), un álbum que exploraba sus raíces y experiencias personales a través de una narrativa expansiva y orquestal. Este trabajo le valió el premio al Mejor Álbum del Año en los BRIT Awards. En 2022, Simz regresó con NO THANK YOU, un álbum introspectivo y reflexivo que reafirmó su lugar en la cúspide del hip-hop británico.

La trayectoria de Little Simz es un testimonio de su talento y determinación. Desde sus inicios humildes hasta su ascenso a la fama mundial, ha mantenido su autenticidad y ha seguido rompiendo barreras en la industria musical. El lanzamiento de Lotus promete ser otro capítulo destacado en su impresionante carrera.

