Little Simz regresa con “Rollin Stone”, adelanto de su nuevo álbum

La rapera nacida en Londres nos trae un adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Sometimes I Might Be Introvert, que llegará el 3 de septiembre por Age 101.

Las canciones de la nueva producción discográfica fueron escritas mayormente durante la cuarentena, explorando la dificultad de Little Simz para abrirse a una industria “donde esperan que seas una persona extrovertida todo el tiempo” comentó. También nos contó: “Quería que la gente supiera, actualmente estaba inclinada hacia esto… comenzaba esta persona introvertida que siempre tiene estos pensamientos locos e ideas y teorías en mi cabeza y no siempre me siento disponible para expresarlo si no es a través de mi arte”.



El mes pasado anunció un tour en Reino Unido e Irlanda para el invierno del 2021, y en Europa para enero del 2022 así que puedes ir revisando las fechas en su sitio web oficial.

Te dejamos con el video lyric oficial, recomendamos discreción ya que cuenta con flashes que pueden molestar a personas sensibles a ellos.