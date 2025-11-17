Lun 17 noviembre 2025
Live Forever celebra su X Aniversario en Madrid: Mallo y Billy Flamingos, protagonistas de una noche única

AgendaNoticias
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
1 min.

El próximo 7 de diciembre, la sala Moby Dick Club de Madrid será el epicentro de la música alternativa con la celebración del X Aniversario de Live Forever. Este proyecto, referente en ilustración y marketing musical, conmemora una década de pasión y comunidad con una noche de conciertos y sorpresas para sus seguidores.

Este evento especial reunirá a dos de las bandas más interesantes del panorama nacional: Mallo y Billy Flamingos, con la colaboración especial de Celia Becks al bajo. Cada entrada incluirá un regalo exclusivo para los asistentes.

Mallo: sensibilidad y honestidad desde Toledo

Mallo es una banda toledana que ha conquistado a crítica y público por su propuesta honesta y emocional. Formados en 2019, han publicado trabajos como El Diluvio (álbum conceptual sobre la ansiedad y la depresión) y el EP De vuelta a casa. En 2025 siguen presentando nuevas canciones, apostando por letras profundas y melodías envolventes que conectan con toda una generación.

Billy Flamingos: el rock alternativo de Ibiza

Desde Ibiza, Billy Flamingos regresa a Madrid para presentar su último trabajo, Linde, recién salido del horno. Su directo destaca por la energía y la fusión de estilos: indie, rock alternativo y electrónica. Para esta ocasión especial, contarán con Celia Becks al bajo, aportando una nueva dimensión a su sonido.

“Diez años de Live Forever merecen una fiesta a la altura, y el 7 de diciembre será una oportunidad única para disfrutar de dos bandas emergentes y de una comunidad apasionada por la música.”

Experiencia para los asistentes

Todos los asistentes al evento podrán disfrutar de una experiencia exclusiva, entre las que se encuentran los siguientes detalles:

  • Obsequio exclusivo: Tote bag conmemorativa para cada entrada (¡con posible sorpresa en su interior!).
  • Merchandising: Puesto con láminas, agendas, camisetas exclusivas y vinilos de ambas bandas.
  • Ambiente: Una noche de música en vivo y agradecimiento a la comunidad de Live Forever.

Compra ya tu entrada aquí y celebra el X Aniversario de Live Forever en Moby Dick Club. Rock, vídeo post-it y merchan especial para la ocasión. ¿Te lo vas a perder?

Live Forever

CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

