Live Nation también corta lazos con Rusia y no organizará más conciertos en el país

Live Nation se une a la oleada de apoyos a Ucrania tras la invasión por parte de Rusia y ha confirmado en una publicación en redes sociales que no organizará ni promocionará ningún concierto en Rusia desde este momento.

Tengamos en cuenta que estamos hablando de una de las empresas de música en directo más grandes e importantes del mundo, compuesta por cuatro compañías (Ticketmaster, Live Nation Concerts, Artist Nation Management y Live Nation Media/Sponsorship) y opera en más de 40 países.

Según el mensaje, la empresa se une «al mundo para condenar la invasión rusa de Ucrania y aplaude a todos los músicos que están usando sus voces para promover la paz. No promocionaremos espectáculos en Rusia y no haremos negocios con Rusia. Estamos en el proceso de revisar a nuestros proveedores para que podamos dejar de trabajar con todos y cada uno de los proveedores que tengan sede en Rusia».

Live Nation joins the world in condemning Russia’s invasion of Ukraine and applauds all the musicians who are using their voices to promote peace. pic.twitter.com/Kgp0TQHxNw