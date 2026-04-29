Lizzo convierte la palabra prohibida en un grito de poder con su nuevo álbum «Bitch»

Después de un tiempo de silencio discográfico, Lizzo vuelve con la determinación de quien sabe exactamente lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. La artista ha anunciado Bitch, su esperado tercer álbum, que verá la luz el 5 de junio y que llega acompañado de un single homónimo que funciona como declaración de intenciones desde el primer segundo. La canción, que se publica este 1 de mayo junto a su videoclip, juega con el clásico de Meredith Brooks para reformularlo desde un lugar de fuerza, humor y control absoluto sobre el propio relato.

En un comunicado, Lizzo explica que “reclamar la palabra ‘bitch’ es poder – es tomar una etiqueta usada para disminuir a las mujeres y convertirla en una declaración de confianza y amor propio sin disculpas”. La artista también reconoce la influencia de figuras como Meredith Brooks o Missy Elliott, y recuerda cómo en Truth Hurts ya había dejado claro aquello de “I’m 100 per cent that bitch”, una frase que se convirtió en mantra global y que ahora encuentra su evolución natural.

El álbum supone su primer lanzamiento desde Special, publicado en 2022 y recibido con entusiasmo por su mezcla de vulnerabilidad, humor y pop expansivo. Aquel trabajo consolidó a Lizzo como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo, capaz de combinar mensajes de autoestima con una producción vibrante y un carisma que traspasa cualquier pantalla. Ahora, con Bitch, parece dispuesta a llevar esa energía un paso más allá, reivindicando el lenguaje, la identidad y el control creativo en un momento clave de su carrera.

Lizzo: una trayectoria marcada por la autenticidad y el empoderamiento

Desde sus inicios en la escena alternativa de Minneapolis hasta su explosión global con Cuz I Love You, Lizzo ha construido una carrera basada en la autenticidad, el humor y un talento vocal que la sitúa en la primera línea del pop y el R&B. Tras años de trabajo independiente, su salto al mainstream llegó con hits como “Truth Hurts” o “Good As Hell”, que redefinieron el concepto de himno de autoestima para toda una generación. Con Special, consolidó su capacidad para mezclar pop, soul y rap con una narrativa profundamente personal. Ahora, con Bitch, abre un nuevo capítulo que promete ser igual de contundente, reafirmando su lugar como una de las artistas más influyentes y necesarias del panorama actual.

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