Llega «Beatles ‘64» a Disney+, un viaje al primer tour de los Beatles en Estados Unidos

El próximo mes, Disney+ estrenará un nuevo documental titulado Beatles ’64, producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi. Este documental captura el emocionante momento de la primera visita de The Beatles a Estados Unidos en 1964. La película incluye imágenes nunca antes vistas de la banda y de los jóvenes fans que impulsaron su ascenso a la fama.

El documental presenta actuaciones en vivo del primer concierto de The Beatles en EE.UU. en el Washington, DC Coliseum y sus apariciones en el show de Ed Sullivan, restauradas en 4K y remezcladas por Giles Martin. Además, se incluyen entrevistas recientes con Paul McCartney y Ringo Starr, así como con fans cuyas vidas fueron transformadas por la banda.

Para coincidir con el lanzamiento del documental Beatles ’64, se lanzará una caja de vinilos titulada The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono, que incluye siete álbumes estadounidenses de The Beatles cortados en analógico a partir de sus cintas maestras mono originales. Estos álbumes estarán disponibles a partir del 22 de noviembre.

Este documental no solo muestra el espectáculo de la Beatlemanía, sino que también ofrece una visión íntima de la camaradería entre John, Paul, George y Ringo mientras experimentaban una fama inimaginable. La llegada de The Beatles a Nueva York el 7 de febrero de 1964 marcó el inicio de una ola de entusiasmo y histeria que barrió todo el país, culminando en su actuación debut en el show de Ed Sullivan, que cautivó a más de 73 millones de espectadores.

¡Prepárate para revivir la magia de The Beatles con este documental imperdible en Disney+!