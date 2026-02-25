Llegan los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026 con una combinación de nostalgia, reivindicación y estrellas globales

El Rock & Roll Hall of Fame vuelve a convertirse en noticia con una lista de nominados en 2026 que mezcla iconos eternos, resurgimientos inesperados y viejas deudas pendientes. La hornada de 2026 llega con 17 candidatos y, entre ellos, diez nombres que pisan por primera vez la antesala del salón más discutido —y deseado— del rock.

Entre los debutantes destacan Jeff Buckley, Wu‑Tang Clan, Lauryn Hill, Luther Vandross, Pink, Shakira, INXS, New Edition, Melissa Etheridge y Phil Collins en solitario. Una mezcla que refleja tanto la amplitud del canon como la obsesión de sus responsables por surfear olas de popularidad: Buckley vive un renacimiento viral en TikTok, Vandross ha vuelto a sonar gracias al sampleo en el hit “Luther” de Kendrick Lamar y SZA, y Iron Maiden —también nominados, aunque no por primera vez— celebran 50 años de carrera con una gira mastodóntica.

A estos recién llegados se suman veteranos de la lista como Oasis, Mariah Carey, Sade, Billy Idol, The Black Crowes, Joy Division/New Order y los propios Iron Maiden, todos ellos reincidentes en la eterna espera. Para algunos, la nominación es casi un género musical en sí mismo: Liam Gallagher ya despachó el asunto con un “Que le den al salón de la fama del Rock n Roll, está lleno de BUMBACLARTS» (sea lo que sea que eta expresión signifique), mientras Bruce Dickinson calificó la institución como “una completa y absoluta gilipollez”. Traducido: no les quita el sueño… hasta que les toque entrar.

El listado también deja fuera a nombres que muchos daban por seguros: The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Gorillaz, Alicia Keys o Phish, que el año pasado arrasaron en la votación popular sin que eso les sirviera de mucho. El Rock & Roll Hall of Fame sigue siendo así: imprevisible, polémico y, aun así, un termómetro cultural que marca quién sigue importando en la escena musical de cada año.

Los elegidos definitivos se anunciarán en abril y la ceremonia llegará en otoño. Hasta entonces, la batalla por el Rock & Roll Hall of Fame promete ser uno de los debates más jugosos del año para fans, detractores y nostálgicos por igual.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.