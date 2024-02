«Lo que va pasando», tercer adelanto del próximo disco de Depedro que presentará en directo este año

En el tercer adelanto del nuevo disco de Depedro nos encontramos transitando un tema muy bello, Lo que va pasando, que bien podría referir a esos compañeros de vida con quienes hemos librado tantas batallas, recorriendo nuestros dolores y alegrías.

Jairo Zavala apunta: “Hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos, aunque no quede verbo que explique lo que nos espera”; y es que muchas veces el amor es la mezcla de dos olvidos en beneficio de una realidad compartida. La esperanza viene cuando lejos de la soberbia, tejemos un sentido (en) común.

La publicación de este nuevo single viene acompañado de un videoclip dirigido por Juan P. Fajardo. Este en sus propias palabras ha intentado “ … crear la sensación de vivir en una burbuja, en la que el mundo pasa muy deprisa a tu alrededor, sin que nada sea más importante que la persona que tienes a tu lado.»

Sobre su nuevo disco, «Un lugar perfecto»

Depedro, deja claro que la esperanza se trabaja y se ejerce, que el amor no existe sin desdicha, sin el sacrificio de hacer a un lado el yo para dejarle ser al otro, porque después de todo, negarse al amor destruye el pensamiento.

Un lugar perfecto, simboliza los caminos secundarios donde conviven la diferencia y lo cotidiano, el principio del nosotros que clama por volver a ser peregrinos de la vida y no turistas de la indiferencia. El cantante sabe que en la vida nada es una pérdida de tiempo si la sabes encausar. Invita también a religarnos como una sucesión de montañas que se van abrazando entre sí para hallar lo más humano dentro del humano. Un límite en el infinito para no perdernos, como nos lo revelan las coordenadas del propio artista que no podría mirarse al espejo sin el diálogo entre su querida sierra madrileña y los andes. La ausencia y el recuentro. La frontera y la utopía. Paredes que lejos de ser muros, son la posibilidad de revolcarse.

Primeras fechas de la presentación de su nuevo trabajo

Os dejamos los próximos conciertos de la gira de Depedro que saltará al otro lado charco el próximo mes de marzo: