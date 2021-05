L’objectif lanza segundo sencillo,”Burn Me Out”

Teniendo en cuenta la edad de los componentes de este cuarteto de Leeds, tan solo 17 años, nos asombra con la madurez que han entrado en el terreno de juego del post-punk actual. Después del primer single Drive In Mind, L’objectif lanza la segunda muestra, Burn Me Out, de lo que será su primer EP llamado Have It Your Way.

Entre amigos anda el juego

Cuatro amigos de la infancia, de Leeds, son los componentes de L’objectif; jóvenes pero descaradamente maduros en lo que a música se refiere. Su single debut, Another Day Another Face (2020), así lo confirmó.

Ahora han firmado con el moderno sello británico Chess Club Records (Alfie Templeman, Bloxx, entre otros) y están preparando nacimiento definitivo en forma de EP. Have It Your Way saldrá en el mes de julio, no se sabe qué día aún, pero lo que sí sabemos es que ya cuenta con dos muestras en plataformas de streaming: Drive In Mind y el recién estrenado Burn Me Out.

L’objectif y el sosiego de Burn Me Out

L’objectif lanza el segundo sencillo, Burn Me Out, con un enfoque más sosegado respecto a sus anteriores cortos, pero sin perder esa madurez con la que nos asombran en cada trabajo. La banda irradia solidez y profesionalidad en este segundo trabajo, y apuestan por una pieza más melódica pero muy bien estructurada.

El ritmo de la batería se complementa a la perfección con la melodía limpia de la guitarra eléctrica, que nos ofrece un espectacular solo con una nitidez propia de un grande. La energía vocal la aporta su cantante principal, Saul Kane, que junto al bajo le aportan un toque post-punk, propio de las grandes bandas de este movimiento musical y cultural de mediados de los 70 a principios de los 80.

El propio Saul comenta sobre este último lanzamiento que “originalmente escribí la estructura principal de “Burn Me Out” hace más de un año y se mantuvo como una vieja idea hasta hace poco, que decidí sentarme y prestarle algo de atención. Todo lo que tenía era una melodía de coro y la progresión de acordes, el tema lírico y el sentido general de la canción lo encontré al final. La canción trata sobre la dependencia en una relación y el ciclo constante de hábitos que conlleva, pero puede referirse a cualquier cosa en el que confíes“.

En el videoclip creado para la ocasión, y que puedes ver más abajo, se aprecia claramente esa madurez a los instrumentos, y a la vez esa frescura típica del final de la adolescencia. Lo puedes comprobar viendo el corto o escuchándolo aquí.