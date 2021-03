London Grammar lanza su nuevo single “How Does It Feel”

El trío británico London Grammar se ha arriesgado y ha decidido crear un single más orientado a la música pop. “Siempre me ha gustado la música pop. Algunos de mis escritores y cantantes favoritos son mujeres, muchas de ellas más jóvenes que yo y están arrasando en el mundo del pop con canciones increíbles”, sostiene la cantante del grupo, Hannah Reid.

“El single comenzó como un experimento que finalmente se ha convertido en la canción que más me gusta del disco. Junto con nuestro lado alternativo, esto crea una luz y una sombra en nuestro álbum que siempre quise lograr”, sostiene Reid.

How Does It Feel forma parte de un EP que recopila otras tres canciones que London Grammar había lanzado ya: Lose Your Head, Californian Soil y Baby It’s You. Este lanzamiento ha sido un pequeño adelanto para su próximo álbum, Californian Soil, que saldrá el 16 de abril.

¡Os dejamos que disfrutéis de su nuevo single How Does It Feel!