Lookmom presenta “actors and actresses live things too intensely“, tercer adelanto de su disco debut, ‘Well Spent Youth‘. Podremos disfrutarlo al completo a partir del 23 de junio, pero ya puedes escuchar “actors and actresses live things too intensely” en tu plataforma favorita.



Tradicionalmente el apoteosis de los conciertos del dúo, “actors and actresses live things too intensely” fue el resultado de algunas experiencias que Aleix y Rob vivieron colaborando con gente del mundo del teatro y la farándula. Esta es una canción con aire verbenero de vestido latin-rock de dos acordes, donde ironizan sobre la exageración, el ego y la celebridad efímera. Además, es todo un motivo de teclado que no se te va de la cabeza hasta el día siguiente, por lo menos.

Lookmom presenta “actors and actresses live things too intensely” tras la publicación de “the real meaning of friendship” y “i think i just got ripped off“, que acumulan más de 50k reproducciones en plataformas en apenas un mes.

Podremos disfrutar al completo de ‘Well Spent Youth‘ a partir del 23 de junio y os aseguramos que será una grata sorpresa y un soplo de aire fresco en el panorama rock nacional. Lo suyo es un sonido que gravita del garage al space pop y con el que pretenden acercar al público a su pequeño mundo. Este disco serán 12 canciones que son como latigazos inesperados de energía cruda que resuenan en espacios a vueltas claustrofóbicos u oníricos. Siempre sin escatimar en ironía y mala leche.

Sobre LOOKMOM

Aleix y Rob se conocen de casi toda la vida. Se encontraron a medio camino entre una casa al lado de la carretera nacional y un chalet en una urbanización solitaria. Aunque hijos de la periferia, se criaron en La Seu d’Urgell, lugar pequeño que ejerce sobre esta extraña pareja un poder de fascinación kitsch por su condición fronteriza, medieval y católica. Rodeados de naturaleza, quesos y una magnética montaña, emprendieron un camino que les llevó a tocar en todo tipo de eventos locales. Actualmente han llegado al momento idóneo para liderar la renovación del rock pirenaico.



El peculiar sonido ratonera de LOOKMOM se balancea entre el pop y un punk contemporáneo con vestidos electrónicos o de influencia latina. LOOKMOM, con su estilo desacomplejado y cacharrero se alejan de cualquier referente directo y sumergen al oyente en una experiencia única, mucho más sencilla de vivir que de explicar.

Aquí te dejamos el vídeo de “actors and actresses live things too intensely“, ¡disfrutadlo!