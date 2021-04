LOOKMOM estrenan “I Think I Just Got Ripped Off”

LOOKMOM irrumpen en la escena musical de este convulso 2021 con I Think I Just Got Ripped Off, un nuevo single con el que el dúo nos engancha a su estilo desacomplejado, sumergiéndonos en un universo único. Escúchalo ya en plataformas digitales.

I Think I Just Got Ripped Off es un tema ultra cafeínico sobre un robo de moto del que la banda fue víctima y en el que reflexionan sobre la propiedad privada y el frenesí de la vida urbana. Este grito de asfixia punk avanza vertiginosamente dejando al oyente perplejo, igual que en el instante después de sufrir un hurto perfecto. Ironizan sobre ello en el videoclip que acompaña la canción, donde Rob es secuestrado y Aleix revive los mejores momentos vividos a su lado.

Sobre LOOKMOM

Aleix y Rob se conocen de casi toda la vida. Se encontraron a medio camino entre una casa al lado de la carretera nacional y un chalet en una urbanización solitaria. Aunque hijos de la periferia, se criaron en La Seu d’Urgell.- Un pequeño lugar que ejerce sobre esta extraña pareja un poder de fascinación kitsch por su condición fronteriza, medieval y católica. Rodeados de naturaleza, quesos y una magnética montaña, emprendieron un camino que les llevó a tocar en todo tipo de eventos locales hasta llegar a liderar la renovación del rock pirenaico.

Su característico “sonido ratonera” lo forman canciones que son como latigazos inesperados de energía cruda que resuenan en espacios a vueltas claustrofóbicos u oníricos. Sin escatimar en ironía y mala leche, su música se balancea entre el pop y un punk contemporáneo con vestidos electrónicos o de influencia latina.

LOOKMOM, con su estilo desacomplejado y cacharrero se alejan de cualquier referente directo. Sumergen al oyente en una experiencia única, mucho más sencilla de vivir que de explicar.