Lorde se dió cuenta recientemente de que Virgin cumplía casi un año. Y decidió que algo había que hacer al respecto, así que se puso manos a la obra y, el 26 de junio de 2026, la cantautora neozelandesa compartió con sus fans una carta personal acompañada de 49 demos del disco (algunas con fecha de 2022), notas manuscritas, fotografías de sesiones y un archivo visual completo de la era Virgin. El material está disponible en la nueva página XRAYS de su web oficial (lorde.co.nz/xrays) y para escuchar en la plataforma untitled.stream.

Lorde ha bautizado esta colección como XRAYS (radiografías), en coherencia con la iconografía del propio álbum: frente a versiones-esqueleto más depuradas que estuvo considerando el año pasado, «las verdaderas radiografías de Virgin serían más reales, más graciosas, más reveladoras de su imperfección y su sesgo», escribió.

Hacer un disco como acto de fe

La carta es uno de los textos más íntimos que Lorde ha compartido en su carrera. Reconoce que desde que salió Virgin no ha sabido muy bien cómo hablar de él: «Pensé que estaba acostumbrada, incluso un poco desensibilizada, a marketing y a convertir mis sentimientos en producto a estas alturas de mi vida, pero compartir Virgin se sintió crudo y expuesto de una forma nueva. Hice entrevistas mal. No pude escribir. No he publicado mucho. Creo que necesitaba estar en silencio un tiempo».

La artista describe el proceso creativo como un ejercicio de fe irracional: «Hacer un álbum es un acto absurdo. La autoabsorción y la fe que requiere te hacen difícil de tratar. Desapareces completamente en tu propio mundo, siempre murmurando, constantemente al borde de un descubrimiento». Y, al mismo tiempo, como un regalo cotidiano: cada jornada de trabajo en Virgin fue, a su manera, un privilegio.

El TDPM, el TCA y el ISRS

Junto a las demos, Lorde reveló detalles de las luchas personales que atravesó durante la grabación: una ruptura sentimental, la reaparición de un trastorno de conducta alimentaria (llegó a eliminar la aplicación MyFitnessPal), y un posterior diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual (TDPM). «En algún momento busqué en Google «síntomas de burnout»», escribió. Hoy, señala, toma un antidepresivo (ISRS) y se encuentra mucho mejor.

Estos elementos conectan directamente con lo que ya señalamos en nuestra crítica de Virgin: que las 11 canciones del disco se sienten como cicatrices, breves, directas e intensas, y que su honestidad testimonial es su mayor baza.

La influencia de Charli XCX y el verano de brat

Lorde dedica parte de la carta al papel que jugó Charli XCX durante este periodo. La llegada de brat (2024) fue, según escribe, «un sistema meteorológico de valentía y fragilidad». Su etapa embrionaria como artista se convirtió de repente en algo externo y visible: «Charli me mantuvo cerca y me dio el espacio perfecto. Eso requiere un cuidado real. Mi fe en la música como tecnología social se restauró».

La sesión de rayos X del 2 de marzo de 2025

Uno de los pasajes más evocadores de la carta describe la sesión en la que se tomaron las radiografías que acabarían siendo la portada del disco, el 2 de marzo de 2025: «Me sentí fuera de mí, fuera del mapa, en un centro médico con las joyas de mis dos abuelas, realizando algo parecido a una sesión espiritista o un exorcismo. Los viejos miedos emergieron. Estaba segura de que la máquina revelaría una fealdad y una incorrección que llegaba hasta el hueso». Fue el fotógrafo Eric quien la tranquilizó con un susurro antes del primer disparo: «Será perfecto. Es una foto tuya. Como estés hoy es perfecto y correcto».

Próximas fechas y nueva plataforma

La publicación llega cuando Lorde está en el tramo final de su Ultrasound World Tour, con próximas citas en festivales estadounidenses como Lollapalooza, Hinterland y Austin City Limits. La artista también apuntó, en una posdata, que planea volcar todo el material en Lume, una nueva plataforma de sus amigos que pronto verá la luz.

Para los fans españoles, la cita más cercana es el Mad Cool Festival 2026, donde Lorde debutará en Madrid presentando Virgin. Desde que lanzó el álbum hace exactamente un año (su primer número uno en el UK Albums Chart), la artista también rompió con Universal Music Group tras 14 años, iniciando una etapa como artista completamente independiente.

Lorde, una artista que se radiografía en tiempo real

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, nacida en Auckland en 1996, firmó su primer contrato discográfico con Universal Music Group a los 12 años. Irrumpió en el panorama global con Pure Heroine (2013) y el sencillo «Royals», que la convirtió en la artista más joven en encabezar el Billboard Hot 100 desde 1987 y le valió dos Grammy. Melodrama (2017) cimentó su reputación crítica como una de las voces más importantes del pop de su generación. Tras la divisiva Solar Power (2021) y varios años de silencio, Virgin supuso su retorno más aclamado, número uno en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Puedes repasar toda su trayectoria en su página de artista en CrazyMinds.

▶ «Virgin» — Lorde | 27 de junio de 2025 | Universal Music New Zealand / Republic Records

¿Has explorado ya las 49 demos de XRAYS? ¿Cambia para ti la experiencia de Virgin conocer estos esqueletos sonoros, con toda su imperfección y su desvío? ¿O prefieres quedarte con la versión definitiva del disco? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.