Lorde publicará un libro fotográfico de su viaje a la Antártida

¿Cuándo podremos escuchar un nuevo disco de Lorde? La respuesta es, no tenemos ni idea, pero sí que la artista neozelandesa va a publicar GOING SOUTH, un libro fotográfico de 100 páginas en el que recopila imágenes de su viaje de 2019 a la Antártida, realizadas por su amiga Harriet Were, junto con textos escritos por ella.

Si quieres hacerte con un ejemplar, ya puedes reservarlo aquí, y date prisa si quieres conseguir una postal firmada por Lorde para los primeros 500 ejemplares. Eso sí, no esperes recibirlo antes de Navidad, si tenías pensado regalarlo, ya que la fecha de publicación y entrega no está confirmada, pero será seguramente posterior.

Esperemos que, una vez lanzado este proyecto, vuelva a centrarse en su siguiente disco, ya que llevamos esperando nuevo material desde 2017 con Melodrama.

BIOGRAFÍA DE LORDE

Con su elegante mezcla de pop íntimo y electro rock de discoteca que le valió ser comparada a artistas como Grimes, Lana Del Rey o Sky Ferreira, la cantautora neozelandesa Ella Yelich-O’Connor (alias Lorde), se convirtió en un fenómeno de internet a los dieciséis años cuando el video de su primer sencillo “Royals” fue visto por nada menos que 750.000 personas en YouTube. Producido por Joel Little, su álbum debut Pure Heroine (2013) obtuvo un resonante éxito en todo el mundo. Lorde pasó los siguientes años trabajando en su segundo disco, para el cual contó con la inestimable colaboración de Jack Antonoff (Fun., Bleachers). El muy esperado Melodrama finalmente vio la luz con éxito en junio de 2017.

DISCOGRAFÍA DE LORDE

Pure Heroine (2013)

Melodrama (2017)

