Lorde rompe con Universal Music Group y abraza la independencia creativa tras 14 años de un contrato firmado cuando solo tenía 12

Lorde ha anunciado que deja de formar parte de Universal Music Group, poniendo fin al contrato que firmó cuando apenas tenía 12 años. La artista neozelandesa lo ha comunicado a través de una serie de notas de voz enviadas a sus fans, en las que explica que el acuerdo expiró el pasado diciembre y que, por primera vez en su carrera, es completamente independiente. En sus propias palabras, “adoro a la gente de Universal, he tenido una experiencia increíble con ellos, pero la verdad es que una niña de 12 años prefirmó y revendió su producción creativa antes de saber cómo sería todo y antes de saber qué estaba entregando”.

Lorde asegura que no descarta volver a firmar con un sello —incluso con Universal—, pero necesitaba un respiro: “Necesitaba tomarme un segundo para que nada de lo que sale de mí estuviera siendo comprado o vendido”. La artista describe este momento como una especie de reinicio vital: “Cuando veo la oportunidad de una hoja en blanco, la tomo… Y se siente diferente. Suena como si no fuera así, pero lo es. Siento apertura, posibilidad e inspiración”.

En sus mensajes, también comparte detalles más cotidianos de su vida reciente: está leyendo “libros jodidamente extraños” y jugando al ajedrez con Addison Rae, además de prepararse para continuar en la carretera durante el resto de 2026 con su Ultrasound World Tour. Aunque no ha revelado planes concretos sobre nueva música, su tono sugiere que este periodo de independencia podría abrir una etapa creativa especialmente fértil.

La salida de Universal marca un punto de inflexión para una artista que siempre ha defendido la importancia de la autonomía y la honestidad artística. En un momento en el que muchos músicos denuncian la presión de la industria, Lorde parece decidida a reconectar con su esencia sin intermediarios. Su mensaje es claro: volver a empezar también es una forma de avanzar.

Lorde, una trayectoria que redefinió el pop desde la introspección y la rebeldía silenciosa

Desde que irrumpió con Pure Heroine en 2013, Lorde se convirtió en una de las voces más influyentes del pop contemporáneo. Su minimalismo oscuro, su mirada generacional y su capacidad para convertir lo cotidiano en poesía la situaron como una figura única dentro del mainstream. Con Melodrama (2017), consolidó su prestigio crítico gracias a una narrativa emocionalmente compleja y una producción vibrante. Su tercer álbum, Solar Power (2021), supuso un giro hacia un sonido más luminoso y orgánico, explorando la espiritualidad, la naturaleza y la desconexión digital. A lo largo de su carrera, Lorde ha demostrado una evolución constante, siempre guiada por la autenticidad y la búsqueda de nuevas formas de expresión. Su salto a la independencia abre un capítulo que podría redefinir, una vez más, su lugar en el pop global.

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