Los Campesinos! marcan su regreso triunfal con “All Hell”

Tras una pausa que mantuvo en vilo a sus seguidores, Los Campesinos! han anunciado su regreso al panorama musical con su séptimo álbum de estudio, All Hell. Este esperado trabajo llegará el 19 de julio bajo el sello Heart Swells, marcando el primer lanzamiento desde su álbum Sick Scenes en 2017.

El single Feast of Tongues sirve como adelanto de lo que promete ser una exploración de temas tan diversos como el amor, la amistad adulta, el capitalismo tardío y el apocalipsis climático. La banda ha descrito el álbum como una obra que aborda desde “la bebida por diversión y por miseria” hasta “el corazón como órgano y como carga”.

La producción del álbum ha corrido a cargo de Tom Bromley, miembro de la banda, y cuenta con colaboraciones de Holly Carpenter en violín, Eileen McDonald Sparks en chelo y Jon Natchez en saxofón. El diseño del álbum ha sido realizado por Rob Taylor, quien ha plasmado una estética que complementa la intensidad de las letras.

Las declaraciones de la banda reflejan su entusiasmo por este nuevo capítulo: “Hemos estado entrando y saliendo del estudio desde octubre de 2023, y el álbum estará disponible en todo el mundo este verano. Pronto habrá más noticias, pero que se sepa que hemos vuelto por nuestra corona”.

Tracklist de Los Campesinos! – All Hell

01 The Coin-Op Guillotine

02 Holy Smoke (2005)

03 A Psychic Wound

04 I. Spit; or, a Bite Mark in the Shape of the Sunflower State

05 Long Throes

06 Feast of Tongues

07 The Order of the Seasons

08 II. Music for Aerial Toll House

09 To Hell in a Handjob

10 Clown Blood/Orpheus’ Bobbing Head

11 KMS

12 III. Surfing a Contrail

13 Moonstruck

14 0898 Heartache

15 Adult Acne Stigmata