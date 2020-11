Los conciertos de Passenger en Madrid y Barcelona pasan a octubre de 2021

Passenger retrasa su gira de 2021. Los conciertos previstos en España para el mes de marzo del próximo año tendrán lugar finalmente el 12 de octubre de 2021 en la sala La Riviera de Madrid y el día 13 de octubre de 2021 en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas adquiridas para los conciertos aplazados son válidas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. Así mismo, las entradas para las nuevas fechas ya están disponibles a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 30 Euros (gastos de distribución no incluidos). Para los seguidores que ya tengan su entrada y para los que la adquieran antes del 30 de noviembre, Passenger tiene una sorpresa para ellos. Todos tendrán acceso gratuito a un concierto exclusivo que el artista ofrecerá en streaming desde el Royal Albert Hall de Londres el 10 de enero de 2021.

Passenger, también conocido como Mike Rosenberg, es un cantautor de Brighton, ganador de múltiples premios y discos de Platino. Y aunque todavía se le conoce por su etapa de músico callejero, fue con la canción ‘Let Her Go‘ cuando pasó de la calle a los escenarios de todo el mundo con un tema que llegó al número 1 en 19 países, y que ahora suma más de dos billones de reproducciones en YouTube. Pero ‘Let Her Go‘ es solo una canción de un catálogo que abarca 12 álbumes en 13 años. La consistencia de su trabajo, y su autenticidad tanto dentro como fuera de los escenarios, le ha valido a Passenger para tener una legión de fans única, por la que sigue recorriendo el mundo, llevando su música a los escenarios más importantes.

Tras su última visita a nuestro país, en la que nos trajo como novedad las canciones de su álbum Runaway, Passenger llegará de nuevo a España para presentarnos nuevos temas, algunos incluidos en su álbum Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing At All, con canciones destacadas como ‘Rosie‘, ‘Restless Wind‘ o ‘Helplessly Lost‘, además de un nuevo trabajo, Songs For The Drunk And Broken Hearted, que verá la luz el 8 de enero de 2021 y que ya se puede reservar en passengermusic.com.