Los ex-miembros de One Direction lamentan la trágica pérdida de su compañero Liam Payne

One Direction ha expresado su profunda tristeza tras la trágica muerte de su excompañero de banda, Liam Payne, quien falleció a los 31 años tras caer desde un tercer piso en Buenos Aires. En un comunicado conjunto, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik compartieron su dolor y recordaron los momentos especiales vividos con Payne, destacando su legado en la música y el impacto que tuvo en sus vidas y en la de sus fans.

Liam Payne se dio a conocer en 2008 al participar en The X Factor, donde fue agrupado con Styles, Malik, Horan y Tomlinson para formar One Direction. La banda se convirtió en un fenómeno global con álbumes como Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four y Made in the A.M.. Tras la salida de Malik y el lanzamiento de Made in the A.M., la banda entró en un receso, permitiendo a sus miembros seguir carreras en solitario.

El fallecimiento de Payne ha generado una ola de condolencias en el mundo de la música. La madre de Styles y la hermana de Malik expresaron su dolor en redes sociales, mientras que figuras como Liam Gallagher y excompañeros de The X Factor también rindieron homenaje. La familia de Payne pidió privacidad en este difícil momento, recordando a Liam como una persona amable, divertida y valiente.