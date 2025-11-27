Los herederos de Johnny Cash se enfrentan a Coca-Cola por el uso de su voz en un anuncio

La polémica está servida: los herederos de Johnny Cash han demandado a Coca-Cola por utilizar en un anuncio de la temporada de fútbol universitario un jingle que, según el John R. Cash Revocable Trust, imita de manera “notablemente similar” la voz del legendario cantante. El caso, presentado en Nashville el pasado 25 de noviembre, se ampara en la recién estrenada ELVIS Act, una ley de Tennessee que protege la voz de los artistas frente a usos no autorizados, especialmente en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial.

El anuncio, emitido desde agosto y protagonizado por el artista tributo Shawn Barker, ha sido señalado por el entorno de Cash como un ejemplo de explotación indebida de su identidad. La demanda busca no solo retirar la campaña de circulación, sino también compensaciones económicas por violación de derechos de publicidad y por inducir a los consumidores a creer que la familia Cash había autorizado el uso. La contundente declaración del abogado del patrimonio, Tim Warnock, resume el espíritu del litigio: “Robar la voz de un artista es un robo de su integridad, identidad y humanidad”.

Este caso es especialmente relevante porque se trata del primer gran litigio bajo la ELVIS Act, una legislación que podría marcar un precedente en la industria musical y publicitaria. Hasta ahora, la voz de Cash solo había sido licenciada en dos ocasiones tras su muerte en 2003: para anuncios de la Super Bowl que incluían Ragged Old Flag y Personal Jesus. La demanda subraya que Coca-Cola “ni siquiera se molestó en pedir licencia” antes de lanzar la campaña.

Más allá de lo legal, el asunto abre un debate sobre cómo las marcas utilizan la memoria de artistas fallecidos y hasta qué punto la tecnología puede cruzar la línea entre homenaje y apropiación. En un momento en que la industria discute el impacto de la IA en la música, el caso de Johnny Cash se convierte en un símbolo de resistencia frente a la explotación no autorizada de la voz, uno de los rasgos más personales y reconocibles de cualquier artista.

El hombre de negro: una carrera que definió la música popular

Nacido en 1932 en Kingsland, Arkansas, Johnny Cash se convirtió en un icono gracias a su voz grave y su estilo austero, que le valieron el apodo de The Man in Black. Su debut discográfico llegó en 1957 con Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar!, publicado por Sun Records, donde ya aparecían clásicos como Cry! Cry! Cry! y Folsom Prison Blues. Poco después firmó con Columbia Records, inaugurando una etapa prolífica con álbumes como The Fabulous Johnny Cash (1958) y Songs of Our Soil (1959).

Durante los años 60, Cash consolidó su estatus con discos como Ride This Train (1960) y Blood, Sweat and Tears (1963), además de sus legendarios directos At Folsom Prison (1968) y At San Quentin (1969), que redefinieron el concepto de álbum en vivo y mostraron su conexión con los marginados y olvidados. Su discografía es abrumadora: más de 68 álbumes de estudio, 16 discos en directo y más de un centenar de recopilatorios.

En los 90, cuando muchos pensaban que su carrera había quedado atrás, Cash resurgió con la serie American Recordings, producida por Rick Rubin, que le devolvió a la primera línea con versiones intensas y minimalistas de temas propios y ajenos. El último volumen en vida, American IV: The Man Comes Around (2002), incluye su estremecedora versión de Hurt de Nine Inch Nails, considerada una de las interpretaciones más poderosas de su carrera. Tras su muerte en 2003, se publicaron trabajos póstumos como American V: A Hundred Highways (2006) y Out Among the Stars (2014), que confirmaron la vigencia de su legado.

La carrera de Johnny Cash no solo se mide en cifras, sino en impacto cultural: su música trascendió géneros, influyó en generaciones de artistas y convirtió su figura en un símbolo de autenticidad. Desde el country y el folk hasta el rock y el gospel, Cash dejó una huella imborrable que sigue resonando en cada nueva polémica, como la que hoy enfrenta a su herencia con Coca-Cola.

