Los Hermanos Cubero publican dos álbumes colectivos con colaboraciones de lujo

Los Hermanos Cubero publican Errantes Telúricos/Proyecto Toribio, dos álbumes colectivos que son una oda a la música de raíz.

En el caso de Errantes Telúricos, el álbum recoge diez canciones en las que participan artistas como Josele Santiago, Christina Rosenvinge, Grupo de Expertos Solynieve, Amaia, Rodrigo Cuevas, Carmen París, Hendrik Röver, Ara Malikian, Nacho Vegas y Rocío Márquez y donde se muestran “expansivos, curiosos y orgullosamente impuros“.

En segundo lugar, Proyecto Toribio incluye diez piezas instrumentales de violín que rinden homenaje a Toribio

del Olmo acompañados de los mejores tañadores del instrumento, y en el que sacan un lado más “recogido, clásico y orgullosamente puro”.

Por el momento, todos los que quieran conocer sus nuevas creaciones en directo pueden hacerlo en las dos fechas de presentación que han anunciado: 1 de mayo (Barcelona) y 9 de mayo (Madrid).

Según nos cuentan desde su sello, existe la tentación de considerar que este lanzamiento de dos discos en uno, cada uno con su título, es una suma de dos álbumes distintos. Y sí. Pero también no. Errantes Telúricos, por supuesto, es un proyecto que sale hacia fuera y cada canción incluye una colaboración con un artista invitado (no un featuring con fines mediáticos tan habitual en nuestros días, no: una colaboración real y orgánica) que proviene de un estilo no especialmente folk: Amaia del pop, Grupo de Expertos Solynieve y Josele Santiago del rock, Rocío Márquez del flamenco, Hendrik Röver y Los Míticos GT’s del blues, Christina Rosenvinge, Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas y Carmen París de la canción de autor y Ara Malikian de la clásica. Pero todos ellos, se amalgaman con Los Hermanos Cubero para explorar la dimensión folclórica de los respectivos géneros de los que provienen. Qué mejores guías para acompañarles de la mano por las maravillas de la música de raíz que Enrique y Roberto. Porque Errantes Telúricos no es el disco de nuestros hermanos favoritos visitando otros estilos, sino el disco de representantes de otros estilos invitados a pisar el terreno Cubero.

Que Errantes Telúricos sea una casa de puertas abiertas, no significa que en Proyecto Toribio estén cerradas. Al contrario: también es un proyecto de colaboraciones. Blanca Altable, Jaime del Blanco, Diego Galaz, Paula Gómez, Begoña Riobó, Javiern Román “El Niñu”, María San Miguel y Agueda Sastre se unen a Los Hermanos Cubero para celebrar, reivindicar y traer al presente el cancionero del maestro del violín jotero Toribio del Olmo. Aunque se trate de canciones que llevan años injustamente olvidadas, Proyecto Toribio tampoco es un ejercicio de estilo arcaico: la belleza pristina de estos instrumentales es la misma en el S. XX que en el S. XXI. Quizá incluso es más belleza ahora: por insólita, por genuina, por contraste con sus alrededores sonoros.

Mirando hacia fuera o mirando hacia adentro, Los Hermanos Cubero siguen siendo uno de los grupos más librepensadores de la música española, sea folk o sea lo que sea.