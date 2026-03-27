Los MOBO Awards 2026 se rinden a Olivia Dean en una edición marcada por la diversidad y el talento

Olivia Dean continúa su racha imparable. Tras triunfar en los GRAMMY y los BRIT Awards, la artista londinense ha vuelto a hacer historia en los MOBO Awards 2026, celebrados en el Co-Op Live Arena de Manchester, donde se llevó tres de los premios más importantes de la noche: Álbum del Año por The Art Of Loving, Canción del Año por “Man I Need” y Mejor Artista Femenina. Un triplete que consolida su posición como una de las voces más influyentes del pop y el soul británico actual.

La gala, que celebraba los 30 años de la organización MOBO, también coronó a otros nombres clave de la escena. Jim Legxacy se llevó el premio a Mejor Artista Masculino, mientras que FLO, Nova Twins y Central Cee dominaron sus respectivas categorías, demostrando la diversidad y la fuerza creativa del panorama de la música negra en Reino Unido. La ceremonia también rindió homenaje a dos figuras legendarias: Pharrell Williams, reconocido con el MOBO Global Songwriter Award, y Slick Rick, que recibió el Lifetime Achievement Award por su impacto cultural y su legado en el hip hop.

La fundadora y CEO de MOBO, Kanya King CBE, recordó el espíritu que dio origen a estos premios: “Nacieron del deseo de crear un espacio donde no lo había, para reconocer, celebrar y elevar la música y la cultura negra”. Treinta años después, la misión sigue más viva que nunca, y la edición de 2026 lo dejó claro con una lista de ganadores que abarca desde el jazz de Ezra Collective hasta la electrónica de Sherelle, pasando por el dancehall de Vybz Kartel y el afrobeats de Wizkid.

Un año más, los MOBO siguen siendo un termómetro imprescindible de la creatividad y la evolución de la música negra en Reino Unido.

Olivia Dean, una trayectoria que convirtió la sensibilidad soul en una fuerza imparable del pop británico

Desde sus primeros EPs hasta su aclamado The Art Of Loving, Olivia Dean ha construido una carrera marcada por la honestidad emocional, la elegancia vocal y una sensibilidad pop que bebe del soul clásico sin perder frescura contemporánea. Su ascenso ha sido meteórico: de actuar en pequeños escenarios a convertirse en una de las artistas más premiadas del Reino Unido en 2026. Con canciones como “Messy”, “Dive” o “Man I Need”, ha demostrado una capacidad única para convertir experiencias íntimas en himnos universales. Su directo, cálido y cercano, ha conquistado tanto a crítica como a público, y su presencia en los principales festivales y entregas de premios confirma que estamos ante una artista destinada a marcar una época. Los MOBO Awards 2026 no hacen más que subrayar un momento de plenitud creativa que promete seguir creciendo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.