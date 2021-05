Los Nastys estrenan su nueva canción “Está bien así”

Lo nuevo de Los Nastys ya está en plataformas digitales y corresponde al primer adelanto del compilado Hotel Records España Vol. 1, la primera colección de este valiente sello de reciente creación que busca conectar la escena rock de Latinoamérica y España.

No en vano, sus impulsores son el chileno Álvaro Gómez, miembro de Perrosky y el hombre tras Algorecords, y el español Dani Herbera, que además de ser uno más de Los Wilds es uno de los pulmones del CRANC Festival.

Nacido como casa discográfica, y tras presentar en sociedad recientemente artistas de España (Enamorados), Chile (Juani Mustard) y Brasil (Ator Morto), Hotel Records nos obsequiará este mayo con su primer recopilatorio, dedicado íntegramente a bandas españolas.

Hotel Records España Vol. 1, que así se llama este compilado, contiene una decena de canciones inéditas de Los Nastys, Las Odio, Hollywood Sinners, Las Aspiradoras, Los Wilds, Los Bengala, Exnovios, Enamorados, My Expansive Awareness, y Branquias Johnson.

Los primeros en romper el hielo son Los Nastys con su single Está bien así, un tema hasta ahora no publicado, como el resto de tracks que integran este Hotel Records España Vol. 1. Una canción 100% Nastys, con ese sonido West Coast tan característico, y que en su buenas vibras esconde una reflexión no tan agradable. “La canción busca reflejar una experiencia que muchas personas viven en el día a día en sus relaciones“, confiesa la banda. “A veces ocurren situaciones que nos llevan al límite, y siempre nos hacemos la misma pregunta; ¿por qué no es todo más sencillo? Y si lo único que nos mueve es querernos, ¿por qué terminamos jodiéndonos los unos a los otros? Puede ser que al final esté bien así“.



Lo que sí estará bien será poder hincarle el diente —y los oídos— a este fantástico repertorio que nos ofrece Hotel Records en su primer LP recopilatorio. Claro que aún tendremos que esperar un poco: el disco no estará disponible al completo en plataformas hasta el próximo jueves 20 de mayo. Hasta ese día podremos descubrir algunas de las otras joyas que los huéspedes de este Hotel Records España Vol. 1 nos tienen preparadas para la ocasión.

Además, ese mismo 20 de mayo se pondrá en pre-venta la codiciada edición en vinilo del recopilatorio, que llegará a compradores y tiendas físicas el jueves 10 de junio.