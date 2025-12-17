Los Oscars 2026 se tiñen de música: de Billy Idol a Max Richter en la carrera por las estatuillas

La Academia de Hollywood ha publicado las esperadas shortlist de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original para los Oscars 2026 y la lista no podría ser más variada. Comencemos por las Mejores Bandas Sonoras, de nuevo con un nivel altísimo. Entre los nombres más destacados figuran Nine Inch Nails, que regresan con su trabajo para Tron: Ares, y Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead, con One Battle After Another. También aparecen figuras clave como Daniel Lopatin (Marty Supreme), Bryce Dessner (Train Dreams), Jerskin Fendrix (Bugonia), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) y Ludwig Göransson (Sinners).
La lista no se detiene ahí: Hans Zimmer compite con F1, Alexandre Desplat con Frankenstein, Nicholas Britell con Jay Kelly, Nathan Johnson con Wake Up Dead Man, y Simon Franglen con Avatar: Fire And Ash. También figuran Laura Karpman (Captain America: Brave New World), Volker Bertelmann (A House Of Dynamite), Bryan Tyler (Nuremberg), Kangding Ray (Sirât), Aaron Zigman (Truth & Treason), y el dúo John Powell y Stephen Schwartz con Wicked: For Good. La sorpresa llega con Lesley Barber, que firma la música de Diane Warren: Relentless, un documental sobre la célebre compositora.
Quizá, lo más destacado es la diversidad de estilos presentes en esta shortlist, que va desde la electrónica experimental de Lopatin hasta la épica orquestal de Zimmer y Desplat, pasando por la sensibilidad minimalista de Richter y la intensidad emocional de Guðnadóttir. La edición de 2026 se perfila como una de las más abiertas y emocionantes en la categoría de banda sonora, con veteranos y nuevas voces compitiendo por el mismo galardón.
Shortlist de Mejor Banda Sonora Original – Oscars 2026
- Nine Inch Nails – Tron: Ares
- Jonny Greenwood – One Battle After Another
- Daniel Lopatin – Marty Supreme
- Bryce Dessner – Train Dreams
- Jerskin Fendrix – Bugonia
- Max Richter – Hamnet
- Hildur Guðnadóttir – Hedda
- Ludwig Göransson – Sinners
- Hans Zimmer – F1
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Nicholas Britell – Jay Kelly
- Nathan Johnson – Wake Up Dead Man
- Simon Franglen – Avatar: Fire And Ash
- Laura Karpman – Captain America: Brave New World
- Volker Bertelmann – A House Of Dynamite
- Bryan Tyler – Nuremberg
- Kangding Ray – Sirât
- Aaron Zigman – Truth & Treason
- John Powell y Stephen Schwartz – Wicked: For Good
- Lesley Barber – Diane Warren: Relentless
Billy Idol se cuela en la carrera por el Oscar junto a Nine Inch Nails, Nick Cave, HUNTR/X, Miley Cyrus o Ed Sheeran
En la shortlist de Mejor Canción Original para los Oscars 2026, la lista no podría ser más variada. Entre los nombres destacan Nine Inch Nails, Nick Cave, HUNTR/X, Miley Cyrus, Ed Sheeran y, sorpresa absoluta, Billy Idol. Sí, el icono del punk y del rock ochentero podría acabar en el Dolby Theatre con una estatuilla en la mano gracias a Dying To Live, tema compuesto junto a J. Ralph para el documental Billy Idol Should Be Dead.
Trent Reznor y Atticus Ross, ya con dos Oscars en su vitrina por The Social Network y Soul, vuelven a la competición con As Alive As You Need Me To Be, incluida en Tron: Ares. Por su parte, Nick Cave y Bryce Dessner aportan Train Dreams, canción de créditos finales para la película homónima, mientras que el fenómeno K-pop HUNTR/X entra con fuerza con Golden, extraído de Kpop Demon Hunters. La lista se completa con nombres de peso como Miley Cyrus con Dream As One (de Avatar: Fire And Ash), Cynthia Erivo y Ariana Grande con dos temas de Wicked: For Good, o Sara Bareilles con Salt Then Sour Then Sweet.
La presencia de Billy Idol ha generado sorpresa, destacando lo improbable de su candidatura en un terreno dominado por artistas pop y compositores de cine.
Shortlist de Mejor Canción Original – Oscars 2026
- Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be (de Tron: Ares)
- Nick Cave y Bryce Dessner – Train Dreams (de Train Dreams)
- HUNTR/X – Golden (de Kpop Demon Hunters)
- Miley Cyrus – Dream As One (de Avatar: Fire And Ash)
- Miles Caton – I Lied To You (de Sinners)
- Cynthia Erivo – No Place Like Home (de Wicked: For Good)
- Ariana Grande – The Girl In The Bubble (de Wicked: For Good)
- Ed Sheeran – Drive (de F1)
- Alice Smith y Miles Caton – Last Time (I Seen The Sun) (de Sinners)
- Tom Basden y Carey Mulligan – Our Love (de The Ballad Of Wallis Island)
- Aiyana-Lee – Highest 2 Lowest (de Highest 2 Lowest)
- Sara Bareilles – Salt Then Sour Then Sweet (de Come See Me In The Good Light)
- Nicholas Pike – Sweet Dreams Of Joy (de Viva Verdi!)
- Billy Idol y J. Ralph – Dying To Live (de Billy Idol Should Be Dead)
- Diane Warren (interpretada por Kesha) – Dear Me (de Diane Warren: Relentless)
