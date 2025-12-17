Mié 17 diciembre 2025
Los Oscars 2026 se tiñen de música: de Billy Idol a Max Richter en la carrera por las estatuillas

La Academia de Hollywood ha publicado las esperadas shortlist de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original para los Oscars 2026 y la lista no podría ser más variada. Comencemos por las Mejores Bandas Sonoras, de nuevo con un nivel altísimo. Entre los nombres más destacados figuran Nine Inch Nails, que regresan con su trabajo para Tron: Ares, y Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead, con One Battle After Another. También aparecen figuras clave como Daniel Lopatin (Marty Supreme), Bryce Dessner (Train Dreams), Jerskin Fendrix (Bugonia), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) y Ludwig Göransson (Sinners).

La lista no se detiene ahí: Hans Zimmer compite con F1, Alexandre Desplat con Frankenstein, Nicholas Britell con Jay Kelly, Nathan Johnson con Wake Up Dead Man, y Simon Franglen con Avatar: Fire And Ash. También figuran Laura Karpman (Captain America: Brave New World), Volker Bertelmann (A House Of Dynamite), Bryan Tyler (Nuremberg), Kangding Ray (Sirât), Aaron Zigman (Truth & Treason), y el dúo John Powell y Stephen Schwartz con Wicked: For Good. La sorpresa llega con Lesley Barber, que firma la música de Diane Warren: Relentless, un documental sobre la célebre compositora.

Quizá, lo más destacado es la diversidad de estilos presentes en esta shortlist, que va desde la electrónica experimental de Lopatin hasta la épica orquestal de Zimmer y Desplat, pasando por la sensibilidad minimalista de Richter y la intensidad emocional de Guðnadóttir. La edición de 2026 se perfila como una de las más abiertas y emocionantes en la categoría de banda sonora, con veteranos y nuevas voces compitiendo por el mismo galardón.

Shortlist de Mejor Banda Sonora Original – Oscars 2026

  • Nine Inch NailsTron: Ares
  • Jonny GreenwoodOne Battle After Another
  • Daniel LopatinMarty Supreme
  • Bryce DessnerTrain Dreams
  • Jerskin FendrixBugonia
  • Max RichterHamnet
  • Hildur GuðnadóttirHedda
  • Ludwig GöranssonSinners
  • Hans ZimmerF1
  • Alexandre DesplatFrankenstein
  • Nicholas BritellJay Kelly
  • Nathan JohnsonWake Up Dead Man
  • Simon FranglenAvatar: Fire And Ash
  • Laura KarpmanCaptain America: Brave New World
  • Volker BertelmannA House Of Dynamite
  • Bryan TylerNuremberg
  • Kangding RaySirât
  • Aaron ZigmanTruth & Treason
  • John Powell y Stephen SchwartzWicked: For Good
  • Lesley BarberDiane Warren: Relentless

Billy Idol se cuela en la carrera por el Oscar junto a Nine Inch Nails, Nick Cave, HUNTR/X, Miley Cyrus o Ed Sheeran

En la shortlist de Mejor Canción Original para los Oscars 2026, la lista no podría ser más variada. Entre los nombres destacan Nine Inch Nails, Nick Cave, HUNTR/X, Miley Cyrus, Ed Sheeran y, sorpresa absoluta, Billy Idol. Sí, el icono del punk y del rock ochentero podría acabar en el Dolby Theatre con una estatuilla en la mano gracias a Dying To Live, tema compuesto junto a J. Ralph para el documental Billy Idol Should Be Dead.

Trent Reznor y Atticus Ross, ya con dos Oscars en su vitrina por The Social Network y Soul, vuelven a la competición con As Alive As You Need Me To Be, incluida en Tron: Ares. Por su parte, Nick Cave y Bryce Dessner aportan Train Dreams, canción de créditos finales para la película homónima, mientras que el fenómeno K-pop HUNTR/X entra con fuerza con Golden, extraído de Kpop Demon Hunters. La lista se completa con nombres de peso como Miley Cyrus con Dream As One (de Avatar: Fire And Ash), Cynthia Erivo y Ariana Grande con dos temas de Wicked: For Good, o Sara Bareilles con Salt Then Sour Then Sweet.

La presencia de Billy Idol ha generado sorpresa, destacando lo improbable de su candidatura en un terreno dominado por artistas pop y compositores de cine.

Shortlist de Mejor Canción Original – Oscars 2026

  • Nine Inch NailsAs Alive As You Need Me To Be (de Tron: Ares)
  • Nick Cave y Bryce DessnerTrain Dreams (de Train Dreams)
  • HUNTR/XGolden (de Kpop Demon Hunters)
  • Miley CyrusDream As One (de Avatar: Fire And Ash)
  • Miles CatonI Lied To You (de Sinners)
  • Cynthia ErivoNo Place Like Home (de Wicked: For Good)
  • Ariana GrandeThe Girl In The Bubble (de Wicked: For Good)
  • Ed SheeranDrive (de F1)
  • Alice Smith y Miles CatonLast Time (I Seen The Sun) (de Sinners)
  • Tom Basden y Carey MulliganOur Love (de The Ballad Of Wallis Island)
  • Aiyana-LeeHighest 2 Lowest (de Highest 2 Lowest)
  • Sara BareillesSalt Then Sour Then Sweet (de Come See Me In The Good Light)
  • Nicholas PikeSweet Dreams Of Joy (de Viva Verdi!)
  • Billy Idol y J. RalphDying To Live (de Billy Idol Should Be Dead)
  • Diane Warren (interpretada por Kesha) – Dear Me (de Diane Warren: Relentless)

