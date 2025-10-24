Los perros no entienden internet, pero Depresión Sonora sí entiende cómo emocionar

Depresión Sonora, el proyecto musical del madrileño Marcos Crespo, regresa con Los Perros no Entienden Internet (…Y Yo no Entiendo de Sentimientos), su nuevo álbum de estudio editado por Sonido Muchacho. Disponible desde el 24 de octubre de 2025, este trabajo se presenta como el más honesto y visceral del artista, una exploración emocional que se aleja de las pantallas para reconectar con lo esencial.

El disco gira en torno a Lucas, el perro que ha acompañado a Crespo durante más de trece años. Lejos de caer en la ñoñería, el músico utiliza esta figura como símbolo de una vida más sencilla, libre y emocionalmente transparente. “Tengo que aprender de él, que no entiende inglés ni español, ni Internet ni nada, pero que lo tiene claro y pasa sus días tranquilo”, confiesa Crespo. Esta filosofía se traduce en una colección de 12 temas que combinan post-punk, dream-pop y electrónica lo-fi, con títulos como Vacaciones para siempre, Domingo químico, Cómo será vivir en el campo y La balada de los perros.

Musicalmente, el álbum es una mezcla de texturas analógicas y digitales: guitarras con reverb noventera, sintetizadores generacionales, samples de videojuegos como Animal Crossing y sonidos ambientales que evocan viajes en coche bajo la lluvia. La producción corre a cargo de Paco Loco, y el resultado es un disco que no se casa con estructuras convencionales ni géneros cerrados. Además, el lanzamiento viene acompañado de merchandising exclusivo y una gira titulada Me Va la Vida en Esto Tour, con fechas ya confirmadas para 2026 en numerosas ciudades españolas.

De la habitación al escenario: la evolución de Depresión Sonora

Marcos Crespo, nacido en Vallecas en 1997, dio vida a Depresión Sonora en pleno confinamiento de 2020. Lo que comenzó como un proyecto casero de post-punk lo-fi grabado en su habitación, pronto se convirtió en una voz generacional. Su primer EP homónimo, Depresión Sonora, incluía temas como Ya no hay verano, que capturaban la ansiedad, el desencanto y la hiperproductividad que atraviesan a la juventud actual.

En 2021, consolidó su propuesta con el EP Historias tristes para dormir bien, donde canciones como Apocalipsis virtual y Gasolina y mechero ampliaban su paleta sonora y emocional. Su primer álbum largo, El arte de morir muy despacio (2022), fue un ejercicio conceptual dividido en tres actos que abordaban la pérdida, la introspección y la reconstrucción personal. En 2024, sorprendió con el EP Makinavaja, y en 2025 colaboró con Bb trickz en el explosivo DSxBB, un cruce entre post-punk y rap que incluía los temas Soy lo peor, Todo da igual y Es verano y qué.

Con Los Perros no Entienden Internet, Depresión Sonora no solo reafirma su madurez artística, sino que se posiciona como uno de los proyectos más singulares y necesarios del panorama español. Su capacidad para convertir la rabia y el dolor en himnos generacionales lo convierte en un cronista emocional de nuestro tiempo, sin perder nunca la autenticidad ni el riesgo estilístico.

