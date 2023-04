Los tesoros de Freddie Mercury salen a subasta

Freddie Mercury fue uno de los artistas más influyentes y carismáticos de la historia del rock. Su voz, su estilo y su personalidad dejaron una huella imborrable en millones de fans de todo el mundo. Ahora, algunos de los objetos más íntimos y valiosos que pertenecieron al líder de Queen saldrán a subasta en septiembre, después de una gira mundial por las sedes de Sotheby’s en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong.

La colección incluye casi 1.500 piezas que abarcan desde el arte que poseía Mercury, hasta notas, borradores de canciones de Queen y trajes que usó para los conciertos. Entre los objetos más destacados se encuentran el manuscrito original de We Are The Champions, uno de los himnos más famosos de la banda, el retrato del pintor francés Tissot que Mercury tenía colgado en su casa, y las gafas rosas en forma de estrella que lució en el videoclip de We Will Rock You.

La mejor amiga y heredera de Freddie Mercury

Los objetos que se subastarán fueron heredados por Mary Austin, la mejor amiga y confidente de Freddie Mercury, a quien el cantante dejó su casa y todo lo que había dentro. Austin fue la novia de Mercury durante seis años, hasta que él le confesó su homosexualidad. A pesar de ello, mantuvieron una relación muy cercana hasta el final de sus días. Mercury le dedicó la canción Love of My Life y le confió su testamento.

La casa donde vivió Mercury, conocida como Garden Lodge, situada en el oeste de Londres, ha permanecido casi igual desde la muerte del artista en 1991, con todos los muebles y obras de arte. Austin ha decidido vender los objetos para darles una nueva vida y compartirlos con los admiradores de Mercury. Se espera que la subasta recaude alrededor de 6 millones de libras.

Una oportunidad única para los fans de Queen

La subasta de los objetos personales de Freddie Mercury es una oportunidad única para los fans de Queen y para los amantes del rock en general. Se trata de una colección que refleja la personalidad, el gusto y la creatividad del cantante, que marcó una época con su música y su presencia escénica. Los objetos subastados son testimonios de la vida y la obra de uno de los iconos más grandes del siglo XX.

Si quieres ver algunos de los objetos que se subastarán, puedes visitar la página web de Sotheby’s o acudir a alguna de las exposiciones que se realizarán este verano en diferentes ciudades del mundo. Y si quieres pujar por alguno de ellos, tendrás que esperar hasta septiembre, cuando se celebre la subasta en Londres. ¿Te animas a hacerte con un pedazo de la historia del rock?