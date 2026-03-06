Los XVIII Premios MIN 2026 revelan sus nominaciones con Carlos Ares y Valeria Castro al frente y Ana Curra como Premio de Honor

Los Premios MIN 2026 ya han desvelado su lista completa de nominados y lo hacen con una edición especialmente reñida en la que Carlos Ares y Valeria Castro parten como grandes favoritos con seis candidaturas cada uno, según la información oficial facilitada por la organización. La rueda de prensa, celebrada en la Sala El Sol de Madrid, contó con la presencia de periodistas de Radio 3 y actuaciones de Elem y Ona Mafalda, además del anuncio de las presentadoras de la gala: Tamara García y Masi Rodríguez, quienes conducirán la ceremonia el próximo 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba. Allí también se entregará el Premio de Honor a Ana Curra, figura esencial de la movida madrileña y miembro de la histórica banda Parálisis Permanente.

En la categoría de Álbum del Año, destacan trabajos como La boca del lobo de Carlos Ares, El cuerpo después de todo de Valeria Castro, Brindis de Cala Vento, 9:30 PM de Queralt Lahoz y 201 de Repion. Ares suma además nominaciones a Mejor Producción Musical, Mejor Artista Emergente, Mejor Directo y Canción del Año por “Días de perros”. Castro, por su parte, compite también por Mejor Videoclip y Mejor Artista, consolidando un año de crecimiento artístico y reconocimiento crítico.

La edición también sitúa en posiciones destacadas a Repion y Rufus T. Firefly, con cinco nominaciones cada uno, mientras que Sanguijuelas del Guadiana y Zahara acumulan cuatro. En el apartado internacional, nombres como Silvana Estrada, Hayley Williams, Perfume Genius, Pulp y Big Thief compiten por el Premio MERLIN a Mejor Artista Internacional. La gala contará con actuaciones de Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes, reforzando el carácter celebratorio de una cita que vuelve a poner en valor la diversidad y vitalidad de la música independiente española.

La presencia de Ana Curra como Premio de Honor añade un componente emocional y simbólico a esta edición. Su trayectoria, marcada por la experimentación, la actitud punk y una influencia que atraviesa generaciones, la convierte en una de las figuras más relevantes de la música alternativa en España. Su reconocimiento llega en un momento en el que la memoria de la movida y sus protagonistas vuelve a ocupar un lugar central en la conversación cultural.

Listado completo de Nominados a los XVIII PREMIOS MIN

PREMIO ONERPM ÁLBUM DEL AÑO

«Brindis», de Cala Vento

«La boca del lobo», de Carlos Ares

«9:30 PM», de Queralt Lahoz

«201», de Repion

«El cuerpo después de todo», de Valeria Castro



PREMIO RADIO 3 CANCIÓN DEL AÑO

‘Días de perros’, de Carlos Ares

‘X’, de Repion

‘Canción de paz’, de Rufus T. Firefly

‘Revolá’, de Sanguijuelas del Guadiana

‘Tiene que ser más fácil’, de Valeria Castro



PREMIO AIE MEJOR ARTISTA

Kiko Veneno

Repion

Rufus T. Firefly

Valeria Castro

Zahara



PREMIO MIN 2026 MEJOR ARTISTA EMERGENTE

Lia Kali

Carlos Ares

Sanguijuelas del Guadiana

Merina Gris

Queralt Lahoz



PREMIO MIN 2026 MEJOR VIDEOCLIP

Duelo por ‘Cómo será vivir en el campo’, de Depresión Sonora

Ismael de la Trinidad por ‘Renacer’, de Lia Kali

Fran Granada por ‘Full lace y el tuck’, de Samantha Hudson

Pablo Hoyos por ‘Revolá’, de Sanguijuelas del Guadiana

Irene Baqué por ‘Tiene que ser más fácil’, de Valeria Castro



PREMIO INGRESSE MEJOR DIRECTO

Carlos Ares Sonorama Ribera Plaza del Trigo, de Carlos Ares

Repion – 201 en el Teatro Barceló, de Repion

Gira con auriculares: Todas las cosas buenas, de Rufus T. Firefly

Verbena en vena, de Sanguijuelas del Guadiana

Gira Lento Ternura, de Zahara



PREMIO AGEDI ÁLBUM DE POP

«Dime dónde estamos», de Vera Fauna

«Lento ternura», de Zahara

«La boca del lobo», de Carlos Ares

«Zuloa», de Merina Gris

«No sueltes lo efímero», de Pumuky



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE ROCK

«Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos)», de Depresión Sonora

«III», de Grande Amore

«1973», de Quique González

«201», de Repion

«Todas las cosas buenas», de Rufus T. Firefly



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZ

«Ícaro», de Dulzaro

«La constancia», de El Nido

«El cuerpo después de todo», de Valeria Castro

«Judit Neddermann & Pau Figueres», de Judit Neddermann & Pau Figueres

«Robina», de La Maria



PREMIO FUNDACIÓN SGAE MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

«El Trío», de Alex Conde

«Mutatis Mutandis», de EME EME Project

«Luces y sombras», de Ivan Melon Lewis

«Mestura», de María Toro

«Al Cante», de Pablo Martín Caminero y David Carpio



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO

«Aventuremos la vida», de José de los Camarones

«Kiko Veneno en la Carbonería», de Kiko Veneno

«Pura vida», de Laura Vital

«Himno Vertical», de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar

«Calle Pureza» de Rubio de Pruna



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE CLÁSICA

«Spain on Fire», de Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz

«Les chants des muses», de Anna Urpina

«Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3», de Concerto 1700

«Mozart & Schubert», de Josep Colom y Javier Laso

«Mozart: The horn concertos», de La Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno



PREMIO MIN 2026 MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICAS URBANAS

«Totosaki», de Euskoprincess & Mattin

«El Secreto», de Juicy Bae

«Kaelis», de Lia Kali

«Miss Understood», de l0rna

«9:30 PM», de Queralt Lahoz



PREMIO MIN 2026 MEJOR GRABACIÓN DE ELECTRÓNICA

«Neu om», de Amanda Mur

«Xorieri», de Baiuca & Izaro con Oreka Tx

«Halo», de Bruma

«2025», de GAZZI

«Free baby» de Restinga



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN CATALÁN

«El primer cant del matí», de Alosa

«Vigília», de Anna Andreu

«Eril Eril Eril», de El Petit de Cal Eril

«Paradís», de Júlia Colom

«Katana», de Maria Hein



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN EUSKERA

«Kabakriba», de EZEZEZ

«Zuloa», de Merina Gris

«Miruenea», de Mirua

«Zerrautsa», de Olaia Iniziarte

«Lurra ikutu barik», de Ruper Ordorika



PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN GALLEGO

«Lovismo», de A banda da loba

«Feira», de De Ninghures

«Alvela», de Faia Díaz Novo

«III», de Grande Amore

«Mestura», de María Toro



PREMIO MERLIN MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL

Silvana Estrada

Hayley Williams

Perfume Genius

Pulp

Big Thief



PREMIO SAE MADRID MEJOR PRODUCCIÓN MUSICAL

Alejandro Guillán por «Xorieri», de Baiuca & Izaro con Oreka Tx

Carlos Ares por «La boca del lobo», de Carlos Ares

Sergio Salvi y Sandra Delaporte por «Rendición», de Delaporte

Jordi Matas por «Bakan (II)», de Gorka Urbizu

Carles Campi Campón por «El cuerpo después de todo»,

de Valeria Castro



PREMIO MARILIANS MEJOR DISEÑO GRÁFICO

Bandiz Studio por «Los perros no entienden Internet (…y yo no entiendo de sentimientos)», de Depresión Sonora

Julia Martin-Maestro por «Todas las cosas buenas», de Rufus T. Firefly

Raúl Rodríguez Orgaz y Jorge de Cruz por «El único ser sin talento»,

de Stivijoes

Emilio Lorente, Guillermo Guerrero y Zahara por «Lento ternura»,

de Zahara

Guillermo Arias por «Mañana y siempre», de Nadadora



PREMIO MIN 2026 MEJOR LETRA ORIGINAL

‘Todo me va bien’, de Albert Pla y Kase.O

‘Cómo será vivir en el campo’, de Depresión Sonora

‘Podría haber sido’, de La Bien Querida

‘Los asombros’, de Nacho Vegas

‘Terciopelo azul’, de Quique González



PREMIO DEL PÚBLICO

‘Cartas’, de Cas de Rojas

‘Las palabras’, de Siloé

‘Oxitocina’, de Cepeda

‘Incendio’, de Brock Ansiolitiko

‘Vinculos – Anj’hara’, de Olvido Lanza

