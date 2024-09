Lottery Winners anuncian su segundo disco «KOKO» y lo presentan con el single «You Again»

Lottery Winners han anunciado su nuevo álbum de estudio KOKO, que se lanzará el 21 de febrero del próximo año a través de Modern Sky. Este nuevo trabajo sigue a ART (Anxiety Replacement Therapy), que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido en 2023. El primer sencillo del álbum, You Again, cuenta con la colaboración de Jon McClure de Reverend & The Makers. La banda describe la canción como un “éxito absoluto” gracias a la influencia de McClure.

El vocalista y guitarrista Thom Rylance compartió que, aunque alcanzar el número uno fue una experiencia eufórica, también trajo consigo una crisis existencial sobre cómo superar ese éxito. La bajista y vocalista Katie Lloyd añadió que el lema de la banda para este álbum es “seguir adelante”, lo que inspiró el título KOKO.

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Chad Kroeger y Frank Turner, y la banda realizará una serie de conciertos en Manchester Academy en diciembre. Thom Rylance también destacó la diversidad de su audiencia, que abarca desde fans de Rick Astley hasta seguidores de Nickelback. La banda está emocionada por seguir creciendo y alcanzar nuevos niveles de éxito en su carrera musical.

Tracklist de Lottery Winners – KOKO